Latvijas katamarānu uzņēmuma "O Yachts" ražotnē Engurē ūdenī ielaists uzņēmuma vēsturē līdz šim lielākais – 18,5 metru garais luksus klases katamarāns "Class 6", portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā.

Šis ''Class 6'' katamarāns veidots pēc īpaša pasūtījuma. Tā dizaina konceptu izstrādāja ''O Yachts'' inženieru komanda kopā ar dizaineru Klifordu Denu un 3D dizaineru, automašīnu konstruktoru Andreju Trofimčuku, bet no skicēm realitātē to palīdzējis pārcelt inženieris un arhitekts Dags Šiklers.

"Būvējot ''Class 6'', mēs ņēmām vērā klienta individuālās vēlmes un vienlaikus rūpējāmies par augstu darba kvalitāti, kas ietverta modernos tehniskajos un dizaina risinājumos. ''Class 6'' lieliski papildina O Yachts katamarānu klāstu, tādējādi apliecinot mūsu gatavību arvien izaicinošākiem un prasīgākiem projektiem," pauda ''O Yachts'' vadītāja Aiva Vīksna.

Katamarāna unikālo "mugurkaula principu", kurš maina masta slodzi — no šķērssijas uz garensiju, izveidoja pasaulslavenais šveiciešu inženieris Lorāns Burnjons. Kā norāda uzņēmums, garensijas dizains ir ekskluzīvs no paša bugšprita līdz pat pakaļgalam. Šī sija ir ne tikai viļņu šķēlējs, kas viļņus lauž, pirms tie sitas pret slapjo klāju, — tā vienlaikus ir arī iespēja izveidot plašu dzīvojamo zonu un piedāvāt maksimālu efektivitāti. Tradicionālā masta šķērssija it kā pārtrauc dzīvojamo zonu, bet garensija sniedz iespēju pilnīgi brīvi novietot mastu masas centrā daudz garākā dzīvojamā zonā.

''Class 6'' katamarānā izveidota 44 kvadrātmetrus liela dzīvojamā platība ar kokpitu un salonu, kurā ir iespēja ierīkot arī priekšējo kokpitu un iegūt plašāku platību nekā tradicionāli iespējams 18,5 metru garā kuģī. Izmantojot progresīvākās tehnoloģias ar 100 % oglekļa struktūru un vinilestera sveķu infūzijas metodi, katamarāns ir ļoti viegls.

Latvijā ir pabeigti kompozītkorpusa darbi, un tagad ''Class 6'' katamarāns dosies pie saviem jaunajiem īpašniekiem – Mjurielas un Maksensa Valdeljevriem Francijā, kur katamarānam tiks veikta nepieciešamā iekšējā apdare un interjera izveide.

Uzņēmums ''O Yachts'' dibināts 2012. gadā un tas nodarbojas ar ekskluzīvu katamarānu būvniecību kuģu būvētavā Engurē. Uzņēumu no citiem katamarānu ražotājiem atšķir tas, ka 90% katamarāna iekārtojuma (dīvāns, virtuve, gulta, grīda, sienas) veidojas no kopā sapludinātiem paneļiem. Viena ''Class 6'' katamarāna cena atkarībā no izmēra un aprīkojuma ir aptuveni no 1,5 līdz diviem miljoniem eiro.