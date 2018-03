Pilnsabiedrībā apvienojušies Itālijas uzņēmums "Sintagma", Slovākijas uzņēmums "Prodex" un Latvijas uzņēmums "Vektors T". Konkurss par "Rail Baltica" stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojektēšanu starptautiskajā lidostā "Rīga" izsludināt 2016. gadā, lēmums par konkursa uzvarētāju pieņemts šī gada februāra sākumā.

"Konkursa uzvarētājam šis būs izaicinošs uzdevums, jo projekts ir komplicēts un ieviesīs jaunu, 1435 milimetru standarta dzelzceļa līnijas, kas novietota uz estakādes, projektēšanas pieredzi. "Rail Baltica" stacijai harmoniski jāiekļaujas lidostas funkcionalitātē un jāatbilst lidostas ilgtermiņa attīstības redzējumam," teikts "Eiropas Dzelzceļa līniju" paziņojumā.

Jau ziņots, ka pērn starptautiskajā konkursā "Rail Baltica "Starptautiskās lidostas "Rīga"" dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojekts" tika saņemti piecu kandidātu pieteikumi no Latvijas, kā arī starptautiskiem uzņēmumiem un piegādātāju apvienībām: no "AECOM INOCSA S.L.U" (Spānija), piegādātāju apvienības "Egis Rail" (Francija, Lietuva), SIA "Rem Pro" (Latvija), piegādātāju apvienības "SYSTRA S.A./COWI AS" (Francija, Dānija) un piegādātāju apvienības "PROSIV" (Latvija, Slovākija, Itālija).

"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Plānots, ka pa jauno dzelzceļa līniju pasažieru vilcienu ātrums varēs sasniegt 240 kilometrus stundā, bet kravas vilcienu - 120 kilometrus stundā.

Jaunākie dati liecina, ka "Rail Baltica" izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro, ieskaitot atzaru, ko nolemts izbūvēt starp Kauņu un Viļņu. Daļa izmaksu tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem.