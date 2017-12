"Hansabuss" meitas uzņēmums Latvijā SIA "Tukuma Auto" ir iegādājies 100% akciju Latvijas autotransporta uzņēmumā "Ludzas ATU", kas nodrošina autobusu pārvadājumus Ludzā un tās apkārtnē, portālu "Delfi" informē kompānija.

Darījuma rezultātā "Hansabuss" tirgus daļa Latvijā konkurencei atvērto sabiedrisko autobusu pārvadājumu un čartera pārvadājumu nozarē pārsniegs 10%.

""Ludzas ATU" darījums ir ceturtais pārņemšanas darījums, ko "Hansabuss" īstenojis Baltijā pēdējo 18 mēnešu laikā, un trešais Latvijā. Tas ir nākamais solis, gatavojoties Latvijas sabiedrisko autobusu pārvadājumu tirgus atvēršanai 2020. gadā. Mēs plānojam turpināt paplašināt savu klātbūtni sabiedrisko autobusu pārvadājumu un čartera autobusu pārvadījumu tirgos Baltijā atbilstoši situācijai tirgū," informēja "Hansabuss" valdes loceklis Nēme Tammis.

Līdzšinējais "Ludzas ATU" īpašnieks Guntars Losevičs arī turpmāk būs aktīvi iesaistīts uzņēmuma darbībā kā valdes loceklis. "Hansabuss" Latvijas nodaļas vadītājs Sergejs Vahnitskis turpinās darboties līdzšinējā amatā, atbildot par visiem "Hansabuss" meitas uzņēmumiem Latvijā.

"Ludzas ATU" galvenokārt apkalpo autobusu maršrutus Ludzas pilsētā un novadā, kā arī sniedz čartera pārvadājumu pakalpojumus. Uzņēmuma kopējais apgrozījums 2017. gadā tiek prognozēts aptuveni viena miljona eiro apmērā. Uzņēmumā pašlaik strādā 30 darbinieku, un tā autoparks sastāv no 16 autobusiem.

Darījuma rezultātā "Hansabuss" Latvijas nodaļas gada apgrozījums sasniegs aptuveni astoņus miljonus eiro, darbinieku skaits pārsniegs 265, un autoparkā vairāk kā 140 transportlīdzekļu. "Hansabuss" tirgus daļa Latvijā konkurencei atvērto sabiedrisko autobusu pārvadājumu un čartera pārvadājumu nozarē, kā apgalvo kompānija, pārsniegs 10 %.

Pircēju konsultēja investīciju banka "Michel Capital" un advokātu birojs "Fort Latvia".

Saskaņā ar pušu vienošanos darījuma summa ir konfidenciāla.

''Hansabuss'' grupā ietilpst mātesuzņēmums AS ''Hansabuss'' un tā meitasuzņēmumi - AS ''Hansa Bussiliinid'', AS ''Samat'', SIA ''Hansabuss Latvia'', SIA ''Tukuma Auto'' un SIA ''Tutransauto''. Savukārt ''Hansabuss'' ietilpst holdingā ''Hansa Group'' (''NTH Holding OÜ''), kam pieder arī autonomas uzņēmumi ''Hansarent OÜ'' un ''Baltic Mobility OÜ'', kā arī ''Iveco'' un ''Iveco Bus'' transportlīdzekļu tirdzniecības un apkopes uzņēmums AS ''lv Pluss''.