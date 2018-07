Inteliģento transporta sistēmu (ITS) ieviešanai Latvijā turpmākajos piecos gados nepieciešami 25,7 miljoni eiro, teikts Satiksmes ministrijas (SM) saskaņošanai nodotajā informatīvajā ziņojumā par ITS ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem.

SM skaidroja, ka ITS ir uz mūsdienu informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju (IKT) pamata veidoti mobilitātes atbalsta pakalpojumi, kas papildina tradicionālo transporta infrastruktūru un satiksmes organizāciju. ITS pamatā ir saistošo datu iegūšana un vispusīga izmantošana transporta drošības, efektivitātes un pieejamības uzlabošanai. Saskaņā ar Eiropas Savienības pieņemto definīciju - ITS ietvars attiecas uz ceļu transportu, kā arī tā saskarnēm ar citiem transporta veidiem.

Ar ITS saistītos pakalpojumus iedala vairākās grupās - infrastruktūras plānošana un uzturēšana, tiesībaizsardzības nodrošināšana, finanšu darījumu pārvaldība, ārkārtas paziņojumi un reaģēšana, ceļojumu informācija un norādes, satiksmes, negadījumu un pieprasījumu pārvaldība, inteliģentas transportlīdzekļu sistēmas, kravas transportlīdzekļu un autoparka pārvaldība, kā arī sabiedriskā transporta pārvaldība.

SM informēja, ka patlaban Latvijā publiskajā pārvaldē autoceļu un transporta datu pārvaldība ir decentralizēta un nav harmonizēta to efektīvas koplietošanas nodrošināšanai. Datus par satiksmi, autoceļiem un to izmaiņām uztur vairākas publiskās pārvaldes iestādes, taču nav skaidri definētas to savstarpējās atbildības datu izmaiņu uzturēšanai un apziņošanai.

2017. gada otrajā pusē SM veica izpēti, lai apzinātu pašreizējo ITS attīstības situāciju Latvijā un sniegtu pamatotas rekomendācijas nacionālas nozīmes ITS pakalpojumu saskaņotai ieviešanai un sasaistei ar citiem transporta veidiem, kā arī identificētu secīgi, kādus projektus ir nepieciešams veikt koordinētai ITS attīstībai Latvijā.

Ņemot vērā izpētē secināto, tiek rosināts Latvija īstenot virkni ITS projektu. Pirmkārt, izstrādāt un ieviest ITS tehnoloģisko risinājumu, otrkārt, izstrādāt juridiskās, metodoloģiskās un organizatoriskās vadlīnijas, kas nepieciešams efektīvai starpinstitūciju sadarbībai, treškārt, stiprināt institucionālās spējas ITS pakalpojumu attīstībai un nodrošināšanai.

Minēto priekšlikumu ieviešanai indikatīvi ir nepieciešami ieguldījumi 25,7 miljoni eiro turpmākajos piecos gados. Bet pēc šo priekšlikumu ieviešanas ieguldījumu apmērs desmit gados aplēsts 46 miljonu eiro apmērā.

SM rosina sākt izstrādāt transporta nozares informācijas nacionālo piekļuves punktu, kura izstrādei un ieviešanai nepieciešami pieci miljoni eiro un sākot ar 2020. gadu tā uzturēšanai - 500 000 eiro gadā.