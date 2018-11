Šis "Rail Baltica" galvenais posms ir 56 kilometrus garš, šķērso piecas pašvaldības un sastāv no trīs apakšposmiem: Upeslejas–Rīgas Centrālā stacija, Torņakalns–Imanta un Rīgas lidosta–Misa. Tas ir viens no sarežģītākajiem posmiem, jo šķērso blīvi apdzīvotas teritorijas un iekļauj vienīgo "Rail Baltica" dzelzceļa līnijas tuneli. Turklāt tas savieno "Rail Baltica" starptautiskās pasažieru stacijas Rīgas Centrālajā stacijā un starptautiskajā lidostā "Rīga".

Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 22. janvāris, un līguma periods ar izvēlēto uzņēmumu plānots 24 mēnešu garumā. Uzņēmumam tiks uzticēta būvprojekta pamatrisinājumu izstrāde, vērtības inženierija, teritoriālo plānu risinājumu un būvprojekta izvērtēšana, kā arī būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana dzelzceļa līnijas būvniecības laikā.

"Tā kā "Rail Baltica" ir svarīgs trūkstošais posms Eiropas transporta tīklā, es rūpīgi sekoju projekta attīstībai. Upeslejas–Rīga–Misa posma būvprojekts ir loģisks turpinājums iepriekš parakstītajam līgumam par Starptautiskās lidostas "Rīga" "Rail Baltica" pasažieru stacijas savienojuma un civilstruktūru projektēšanu, kā arī notiekošajam iepirkumam par Rīgas Centrālās stacijas savienojuma būvprojekta izstrādi un būvniecību. Jāpiebilst, ka tuvākajā laikā ir plānots parakstīt arī pirmo būvniecības līgumu. Man ir prieks redzēt, ka "Rail Baltica" projekts ir uzmanības centrā starptautiskā mērogā, uz ko norāda daudzu ārvalstu uzņēmumu interese un vēlme dalībai "Rail Baltica" iepirkumos. Un mūsu, latviešu, uzņēmumi ir tiem līdzās," komentē Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš.

""Rail Baltica" dzelzceļa līnijas posma caur Rīgu projektēšana ir tehniski izaicinošs uzdevums, un mums ir prieks redzēt, ka iepirkumā piedalās spēcīgi un pieredzējuši uzņēmumi," papildina "RB Rail" AS valdes priekšsēdētājs Igns Degutis. "Mūsu plāns ir nodrošināt "Rail Baltica" līnijas ilgtspējīgu integrāciju Latvijas galvaspilsētas un blakus esošo pašvaldību, kuras skars jaunizveidotais dzelzceļš, vidē. Projektētājiem, kas kvalificējušies nākamajai kārtai, ir nozīmīga loma tehnisko risinājumu veidošanā sadarbībā ar dažādām ieinteresētajām pusēm. Vienlaikus sagaidām, ka tiks nodrošināti tādi risinājumi, kas atbilstu apkārtējo kopienu interesēm, piemēram, dzelzceļa līnijas vizuālai integrācijai ainavā, kā arī trokšņa piesārņojuma mazināšanai."

Šī posma sākotnējais plāns iekļauj 12 ceļa pārvadu, 16 dzelzceļa pārvadu, 13 atsevišķa līmeņa gājēju pāreju, 5 tiltu, otrās daļas dzelzceļa pārvada Rīgas lidostā, kā arī tuneļa izstrādi attiecīgajam posmam.

Dalībai iepirkuma otrajā kārtā kvalificējās seši uzņēmumi ar plašu starptautisko pieredzi un zināšanām:

1. Piegādātāju grupa "ACG3I-AMBERG-CONSULTRANS-GEG-GREISCH-GRID-INZENIERBUVE" (Amberg Engineering AG; Amberg Technologies AG; CONSULTRANS S.A.U.; GEG Gabinete de Estruturas e Geotecnia Lda; GREISCH Ingénierie S.A.; GRID Consultas Estudos e Projectos de Engenharia S.A.; GRID International Consulting S.A.;INZENIERBUVE LLC).

2. Piegādātāju grupa "IDOM-INECO" (IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.; Ingeniería y Economía del Transporte SME MP S.A. (INECO)).

3. Piegādātāju grupa "OBERMEYER Planen + Beraten GmbH".

4. Piegādātāju grupa "Consortium TYPSA – SETEC – TUC RAIL – REM PRO" (Setec International; Técnica y Proyectos S.A. (TYPSA); TUC RAIL S.A.; REM PRO SIA).

5. Piegādātāju grupa SYSTRA/COWI Mainline through Riga JV" (SYSTRA SA; COWI A/S).

6. Piegādātāju grupa "AIA Latvia Mainline Riga" (Aecom Inocsa S.L.U.; Italferr S.p.A).

"Rail Baltica" dzelzceļa līnija sadalīta 11 posmos, un būvprojekta izstrāde ir paredzēta katram posmam atsevišķi. Pašlaik iepirkums noris sešos no kopumā vienpadsmit posmiem. Tiek sagaidīts, ka būvprojekta izstrādes iepirkumi visai "Rail Baltica" dzelzceļa līnijai noslēgsies 2021. gada beigās.

"RB Rail" AS ir daudznacionāls Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kas tika izveidots, lai īstenotu "Rail Baltica" projektu – pirmo šādā mēroga infrastruktūras projektu Baltijā. "RB Rail" AS ir centrālais "Rail Baltica" projekta koordinators. Tā galvenie uzdevumi ir dzelzceļa projekta izstrāde, būvniecība un mārketinga aktivitāšu realizācija. Projekts paredz izbūvēt ātrvilciena dzelzceļa līnijas infrastruktūru no Tallinas līdz Lietuvas/ Polijas robežai.