Izsniegti pirmie kredīti 'airBaltic' pilotu akadēmijas 69 tūkstošus eiro vērtajam kursam

Šonedēļ Latvijas teritoriju tranzītā no Krievijas uz Kaļiņingradu šķērsoja garākais un smagākais kravas vilciena sastāvs visā Latvijas dzelzceļa vēsturē – tā sastāvā bija 75 ritošā sastāva vienības, un vilciens kopumā svēra 7460 tonnu. Vilciens Latvijā ieradās no Pitalovas, no Rēzeknes tika nogādāts Daugavpilī, bet no turienes savukārt – caur Lietuvu savā galamērķī.