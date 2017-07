Viņš informēja, ka Kazahstānā jau ir izveidota brīvā ekonomiskā zona "Horgosa-Austrumu vārti" uz Ķīnas-Kazahstānas robežas, kurā ir izveidota industriālā zona, loģistikas centrs, kā arī konteinerkravu "sausā osta" gandrīz 150 hektāru platībā.

Alpisbajevs sacīja, ka Latvijas-Kazahstānas savstarpējā kravu apgrozījumā maksimums tika sasniegts 2012. gadā ar 3,4 miljoniem tonnu, bet vēlāk apjomi sāka samazināties. Savukārt "Kazakstan temir žoli" konteinerpārvadājumu apjoms pērn ir audzis divkārt.

"Lai audzētu starpvalstu pārvadājumu apjomu, mums ir jākoncentrējas uz konteineriem nevis ģenerālkravām. Tādēļ ierosinu "Horgosas-Austrumu vārtu" teritorijā izveidot kopīgu loģistikas centru, kas ļautu daudz efektīvāk formēt kravas un konteinervilcienus no Ķīnas robežas uz Latviju. Tāpat arī aicinu veidot kopīgu transporta tarifu politiku," sacīja Alpisbajevs.

Kazahstānas dzelzceļa vadītājs arī norādīja, ka laikā no 2008. gada līdz 2016. gadam Kazahstāna dažādu Eirāzijas maršrutu attīstībā investējusi 26 miljardus ASV dolāru (30 miljardi eiro), bet līdz 2020. gadam plānots investēt vēl sešus miljardus ASV dolāru (septiņi miljardi eiro). Neatkarības gados Kazahstāna uzbūvējusi 2200 kilometrus jaunu dzelzceļa līniju.

Izstāde "Expo 2017" notiek no 2017. gada 10. jūnija līdz 10. septembrim Astanā, Kazahstānā. Sagaidāms, ka izstādi apmeklēs 2,5 miljoni dalībnieku. "Expo Astana 2017" tēma ir "Nākotnes enerģija", Latvijas paviljona vadmotīvs - "Enerģija ir mūsu dabā" ("Energy is in our nature").