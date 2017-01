Klaipēdas ostā pirmo reizi pārkrauj kuģī sašķidrināto dabasgāzi. Līdz šim Klaipēdas terminālis tikai saņēma gāzes kravas no kuģiem, kas tās atgādāja uz Klaipēdu, bet šī ir pirmā reize, kad saskaņā ar septembrī parakstīto līgumu starp Lietuvas valsts enerģētikas koncerna "Lietuvos energija" uzņēmumiem "Lietuvos duju tiekimas" un "Litgas" un Norvēģijas koncernu "Statoil" gāze tiek pārkrauta nelielā gāzes pārvadātājā.

Skandināvijas dabasgāzes piegādes kompānijas "Skangass" kuģī "Coral Energy" tiks pārkrauts līdz 15 000 kubikmetru sašķidrinātās dabasgāzes. "Klaipedos nafta" pārstāve Indre Miliniene pastāstījusi, ka šā kuģa piekraušanai oficiāli paredzētas 48 stundas.

Kā norāda "Lietuvos energija", Klaipēdas terminālis šobrīd Baltijas jūrā ir vienīgais terminālis, no kura gāzi var pārkraut mazākos kuģos.

"Sekmīgi izmantojot šo priekšrocību, mēs varam gan veicināt maza apjoma sašķidrinātās dabasgāzes tirgus attīstību, gan kļūt par šīs darbības jomas centru Baltijas jūrā. Tas nesīs papildu ieņēmumus valstij, terminālim, grupai "Lietuvos energija"," paziņojumā presei uzsver valsts enerģētikas koncerna vadītājs Daļus Misjūns.

Kā norādījis kompānijas "Klaipedos nafta" termināļa departamenta direktors Tads Matuļonis, neaizsalstošā Klaipēdas osta sašķidrinātās gāzes transportēšanai ir pievilcīga, jo gāzi nogādāt no turienes uz mazajiem termināļiem Zviedrijā vai Somijā var daudz īsākā laikā nekā, piemēram, no Roterdamas vai Zēbriges ostām uz Nīneshamnu Zviedrijā tam būtu vajadzīgas aptuveni 80 stundas, bet no Klaipēdas ostas – aptuveni 20 stundas.

Kā informē "Litgas", viens šāds darījums terminālim un ostai nesīs ieņēmumus aptuveni 130 000 eiro apmērā. Līdz ar to saruks arī termināļa tehnoloģiskās izmaksas, kas tiek iekļautas termināļa drošības komponentē.

Saskaņā ar septembrī noslēgto trīspusējo līgumu "Statoil" pārdos sašķidrināto dabasgāzi piegādātājiem, kas strādā ar maziem apjomiem, bet "Litgas" un "Lietuvos duju tiekimas" gādās par gāzes plūsmu līdzsvarošanu - ja gāzi nebūs iespējams pārdot jūrā, tā tiks piegādāta Lietuvas klientiem.