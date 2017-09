Valsts austrumos lietavu rezultātā upēs un novadgrāvjos saglabājas augsts ūdens līmenis un applūšanas dēļ joprojām ir slēgti divu vietējās nozīmes autoceļu posmi.

Kā informē "Latvijas valsts ceļi", joprojām ir slēgts ceļš Rožupe-Švirksti tā 1,3.kilometrā Līvānu novada Rožupes pagastā, kā arī ceļš Mežslokas-Čonkas-Dūre tā 12,5.kilometrā Gulbenes novada Lejasciema pagastā pie Dūres.

Satiksme uz applūdinātajiem un izskalotajiem autoceļiem tikšot atjaunota tiklīdz kritīsies ūdens līmenis un uz ceļiem būs iespējams veikt darbus.

Tāpat visā valsts teritorijā turpinās autoceļu remontdarbi. Uz Rīgas apvedceļa pie tilta pār Mazo Juglu notiek būvdarbi un satiksme tur tiek organizēta pa vienu ceļa joslu. Lai arī darbdienās tur strādā satiksmes regulētāji, satiksme var būt palēnināta, īpaši virzienā uz Saulkalni.

Arī citur valsts autoceļu tīklā turpinās remontdarbi, un lielākie satiksmes ierobežojumi ir no Varakļāniem līdz Viļāniem, kur ir 12 luksoforu posmi, no Rēzeknes līdz Ludzai, kur ir seši luksoforu posmi, pie Saldus, kur ir septiņi luksoforu posmi, no Bašķiem līdz Preiļiem, kur ir astoņi luksoforu posmi, kā arī no Augšlīgatnes līdz Nītaurei, kur ir pieci luksoforu posmi un vietām apbraucamie ceļi.

Piektdien līdz plkst.20 ir slēgta dzelzceļa pārbrauktuve Dzelzavā, uz reģionālā autoceļa Lubāna-Dzelzava. Apbraukšana paredzēta caur Cesvaini.