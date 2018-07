Kaut arī sezona valsts autoceļu būvniecības jomā jau pusē, līdz šim būvdarbi ir pabeigti 14 no 150 šogad plānotajiem objektiem, ceturtdien preses konferencē informēja uzņēmuma " Latvijas Valsts ceļi " (LVC) valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.

Viņš atzīmēja, ka šis gads iezīmējas ar darbu rekordlielā objektu skaitā valsts autoceļu tīklā – kopumā 150 objektos 1200 kilometru garumā. "Šobrīd darbi notiek 114 objektos, taču 14 objekti jau ir pabeigti," atklāja Lange.

Tāpat LVC valdes priekšsēdētājs sacīja, ka četri no 14 pabeigtajiem objektiem ir uz galvenajiem valsts autoceļiem, četri – uz reģionālajiem autoceļiem un seši – uz valsts vietējiem autoceļiem.

Kopumā 57 objekti no tiem 114 objektiem, kuros joprojām notiek būvniecība, ir vietējās nozīmes autoceļu posmi ar grants segumu.

Lange atzīmēja, ka šonedēļ noslēgts līgums ar igauņu kompāniju "Trev-2 Grupp" par darbiem Bērzkroga posmā uz Vidzemes šosejas. Darbi tiks sākti augustā un turpināsies arī nākamajā gadā.

Tāpat ir izsludināta iepirkuma procedūra darbam Vidzemes šosejas posmā no Garkalnes līdz Inčukalnam, kas pazīstams kā "Sēnītes" posms. Piedāvājumi tiks atvērti 7. augustā. Darbi attiecīgi tiktu uzsākti nākamajā gadā.

Rekordlielo ceļu atjaunošanas objektu skaitu Lange skaidroja ar piešķirtā finansējuma pieaugumu – 307 miljoniem eiro, no kuriem 183 miljoni atvēlēti no valsts budžeta, bet 124 miljoni – no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondiem.

Attiecīgi valsts vietējiem autoceļiem paredzētais finansējums esot 34,8 miljoni eiro, no kuriem 24,8 miljoni eiro – valsts, bet 10 miljoni eiro ES fondu finansējums.

Darbi šogad paredzēti 97 objektos uz vietējās nozīmes autoceļiem, sakārtojot 411 kilometrus ceļu. Šobrīd pabeigti seši, bet darbi turpinās 57 no plānotajiem 97 objektiem.

Darbi vairākos objektos atlikti uz augustu. Lange vairākkārt uzsvēra, ka tas skaidrojams ar cilvēku trūkumu ceļu būvniecības jomā.

Tāpat vairākos objektos būšot kavēšanās ar darbu pabeigšanu. Tāpat šogad ir bijuši objekti, kur darbi uzsākti vēlāk, jo nav bijis pieejams neviens būvuzraugs.

LVC valdes loceklis Edgars Strods žurnālistiem uzsvēra, ka šobrīd darbi ievērojami kavējas posmā uz Klaipēdas šosejas (A11). Tāpat konstatētas problēmas autoceļā Ulbroka–Ogre (P5), kurā šodien darbu plānots pabeigt.

Kavējumi esot arī tilta pār Nigru pārbūvē uz ceļa Blome–Strante–Smiltene (V250) un Bauskas šosejas (A7) posmā pie Lietuvas robežas.

Šajā sezonā būvniekiem ir piemēroti 12 līgumsodi, lielākā daļa no tiem – par satiksmes organizācijas pārkāpumiem.

"Latvijas Valsts ceļi" ir organizācija, kas pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto finansējumu, plāno un vada valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību, kā arī koordinē citas ar Latvijas autoceļiem saistītas darbības.

Uzņēmums 2017. gadā darbojies ar 14 529 548 eiro lielu apgrozījumu, liecina Uzņēmumu reģistru apkalpojošās firmas SIA "Lursoft" informācija.