Tieši auditoru kompānija "Deloitte" arī veikusi pēdējo auditu uzņēmumā. Raidījums skaidro, ka uzskatāms, ka Loginovs vairs nav bijis vienīgais noteicējs brīvostā.

Ameriks raidījumam norādīja, ka jaunais vietnieks no "Deloitte" netiek gatavots Loginova amatam, kā arī apstiprināja, ka patlaban Loginova pēctecis vēl nav zināms.

Raidījums skaidro, ka sāktā kriminālizmeklēšana saistībā ar Krievu salas projektu ir ietekmējusi Loginova pozīcijas brīvostā, taču uzticības zudums no politiķu puses saistīts ar brīvostas nespēju pārorientēties un kravu samazinājumu.

Pēc "Deliotte" audita brīvosta atlaidusi jau 30 darbiniekus, bet vēl 70 brīvostas pārvaldes darbinieki pārorientēti uz citiem uzņēmumiem.

Jau vēstīts, ka ilggadējais Rīgas brīvostas pārvaldnieks Loginovs nolēmis atkāpties no amata. Ostas valde pieņēmusi Loginova iesniegumu ar lūgumu no šā gada 10. marta viņu atbrīvot no amata.