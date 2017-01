Moldovā daudzmiljonu investīcijas lidostā sola nevienam nezināma firmiņa no Rīgas

Foto: AFP/Scanpix

Moldovas valdība plāno atjaunot lidlauku "Belci-Liadova" , kas atrodas valsts ziemeļos, 80 kilometru attālumā no robežas ar Ukrainu. Uzņēmums, kas to sola darīt, ieguldot 40 miljonu eiro, investīcijas ir nepazīstama firma no Latvijas, kura saistīta ar cilvēkiem, kas iepriekš tikuši vainoti aizdomīgos darījumos, izpētījis TV3 raidījums "Nekā personīga".