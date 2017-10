Aviācijas apmācības nozarē strādājošie AS ,,Transporta un sakaru institūts" un SIA "Air Baltic Training" izteikuši vēlmi veikt lidojumu nodrošināšanas darbinieku apmācību un ņemot vērā to, ka šobrīd Latvijā nav nacionālā regulējuma, kas noteiktu kārtību, par sertifikāciju un lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju uzraudzības kārtību, izstrādāti valdības noteikumi.

Noteikumos arī noteiktas lidojumu nodrošināšanas darbiniekam un lidojumu nodrošināšanas darbinieka instruktoram izvirzāmās prasības, kā arī kārtība, kādā izsniedzama lidojumu nodrošināšanas darbinieka un lidojumu nodrošināšanas darbinieka instruktora apliecība.

Tāpat noteikta kārtība, kādā par Latvijas Republikas teritorijā derīgu atzīst citas valsts, tostarp Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Amerikas Savienoto Valstu, izsniegtu lidojumu nodrošināšanas darbinieka apliecību.

Šobrīd kārtību, kādā sertificē un uzrauga lidojumu nodrošināšanas darbinieku instruktorus regulē Ministru kabineta (MK) 2012. gada 24. jūlija noteikumi Nr. 496 ,,Noteikumi par kvalifikācijas prasībām personām, kas sagatavo civilās aviācijas salona apkalpes locekļus un lidojumu nodrošināšanas darbiniekus".

Lidojumu nodrošināšanas darbinieki ir civilās aviācijas personāls, kas informē un palīdz gaisa kuģu kapteiņiem, kā arī savāc, izvērtē un lieto ekspluatācijas dokumentus un datus attiecībā uz visiem lidojumu operatīvās kontroles elementiem. Konvencija par starptautisko civilo aviāciju nosaka vispārīgas prasības lidojumu nodrošināšanas darbiniekiem. Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentā "Apmācību organizācijas apstiprināšanas rokasgrāmata" dokumentā "Lidojumu nodrošināšanas darbinieku mācību rokasgrāmata" ir noteiktas prasības, kurām jāatbilst lidojumu nodrošināšanas darbinieku apmācību sniedzējiem.

Noteikumi nosaka, ka sertifikātu lidojumu nodrošināšanas darbinieku apmācībai, lidojumu nodrošināšanas darbinieka apliecību un lidojumu nodrošināšanas darbinieka instruktora apliecību izsniedz uz nenoteiktu laiku, jo starptautiskie tiesību akti nenosaka minētā sertifikāta un apliecību darbības laiku, informē SM.