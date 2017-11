RD pārstāve norāda, ka 21. novembrī Vecrīgā noritēs Rīgas reklāmas kampaņas "Rīga pirms 100 gadiem" filmēšana. Šī iemesla dēļ Doma laukumā un Jēkaba ielas un Smilšu ielas krustojumā tiks noteikti satiksmes ierobežojumi.

Otrdien no pulksten 1 līdz pulksten 7 un no 23. novembra pulksten 20 līdz 24. novembra pulksten 4 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Smilšu ielas abās pusēs, posmā no Aldaru ielas līdz Doma laukumam;

Savukārt no 21. novembra pulksten 7 līdz 23. novembra pulksten 20 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, izņemot transportlīdzekļus ar speciālām atļaujām - Doma laukumā, Smilšu ielā, posmā no ēkas Smilšu ielā 4 līdz Doma laukumam, kā arī Jēkaba ielas abās pusēs, posmā no ēkas Jēkaba ielā 6/8 līdz Doma laukumam.

Tāpat viņa informē, ka no 21. novembra pulksten 7 līdz 23. novembra pulksten 20 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme, izņemot transportlīdzekļus ar speciālām atļaujām Smilšu ielā, posmā no ēkas Smilšu ielā 4 līdz Doma laukumam, kā arī Jēkaba ielā, posmā no ēkas Jēkaba ielā 6/8 līdz Doma laukumam un Jēkaba ielas un Smilšu ielas krustojumā.

Filmēšanas laikā tiks ierobežota vai nepieciešamības gadījumā slēgta uz laiku līdz piecām minūtēm gājēju kustība. Filmēšanas dekorāciju montāžas un demontāžas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņu līmenis.

Par filmēšanas darbu norisi ir atbildīga UAB "Nonsense.tv".

Filmēšanas darbu organizatoriem uzdots nodrošināt apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu filmēšanas norises vietās norādītajos laikos, nodrošināt minēto teritoriju sakopšanu trīs stundu laikā pēc filmēšanas darbu pabeigšanas, operatīvā transporta satiksmi slēgtajos ielas posmos, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas slēgtajos ielas posmos) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, atzīmē RD pārstāve.

Siliņa piebilst, ka Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" slēgs savā pārvaldījumā esošās maksas autostāvvietas iepriekš minētajās vietās un laikā.