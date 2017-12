SM kā EDzL akcionārs ir apstiprinājusi Nominācijas komisijas izvirzīto Linuža kandidatūru EDzL valdes locekļa amatā ar 2017.gada 4.decembri uz pieciem gadiem. Linužam ir pieredze valsts un korporatīvo struktūrvienību vadībā, privātu uzņēmumu, tajā skaitā publisku akciju sabiedrību vadībā - finanšu, transporta un loģistikas, kā arī enerģētikas nozarēs.

Līdz šim Linužs darbojies SIA "ARG Shipping" valdē, SIA "Enercom Plus" valdē, SIA "Rail Commerce" valdē. Linužs arī bijis AS "Latvijas kuģniecība" valdes loceklis un viceprezidents, AS "Preses nams" valdes loceklis un prezidents, AS "Ventbunkers" valdes loceklis un Ieguldījumu pārvaldes direktors. Bijis arī AS "Ventspils nafta" Kazahstānas pārstāvniecības vadītājs, AS "Parex banka" Maskavas nodaļas projektu vadītājs, AS "Cvetmetbank" valdes loceklis un Valūtas operāciju pārvaldes direktors.

Linužs ir ieguvis augstāko izglītību tautsaimniecības plānošanas specialitātē Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultāte. Linužs ieguvis arī maģistra grādu biznesa vadībā Briseles ekonomikas un vadības augstskolā, Nacionālā kalnrūpniecības universitāte "Gornij", Sanktpēterburgā, aspirantūrā ieguvis tehniskā zinātņu kandidāta akadēmisko grādu.

Saskaņā ar SM, Pārresoru koordinācijas centra un Latvijas Darba devēju konfederācijas mājas lapā ievietoto sludinājumu ievietoto sludinājumu tika saņemti 12 pieteikumi EDzL valdes locekļa amatam.

Konkurss tika organizēts divās kārtās, pirmajā - dokumentu atlase, uz otro kārtu tika uzaicināti pieci pretendenti, kuri pirmajā kārtā ieguva lielāko punktu skaitu, viens no viņiem atsauca savu pieteikumu. Otrā kārta notika strukturētas intervijas veidā, vērtējot kandidāta spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai specifiskiem jautājumiem, stratēģiskās plānošanas spējas, vadības spējas, spējas noteikt mērķus, pieņemt lēmumus un uzņemtie atbildību, komunikācijas prasmes, svešvalodu zināšanas.

Nominācijas komisijas lēmums par kandidāta atbilstību tika pieņemts saskaņā ar konkursa nolikumā apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem, ņemot vērā pirmajā un otrajā kārtā iegūto punktu kopsummu un nominācijas komisijas locekļu individuāliem vērtējumiem.

Nominācijas komisijas nolēma ieteikt kapitāla daļu turētāja pārstāvim izvirzīt Linuža kandidatūru EDzL valdes locekļa amatam.

Nominācijas komisiju vadīja SM valsts sekretāra vietniece Džineta Innusa. Komisijā darbojās arī SM parlamentārais sekretārs Edgars Tavars, SM Dzelzceļa departamenta direktors Patriks Markēvičs, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante Sarmīte Ozola un neatkarīgā eksperte - Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Menģelsone.

Jau vēstīts, ka SM septembrī izsludināja konkursu uz "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekļa amatu. Ministrijā skaidroja, ka konkurss izsludināts tādēļ, ka "Eiropas dzelzceļa līniju" valdes loceklis Dins Merirands nolēmis atstāt šo amatu. Merirands turpinās pildīt Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieka pienākumus.

Atbilstoši "Eiropas dzelzceļa līnijas" statūtiem kompānijas valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, kuru ieceļ amatā uz pieciem gadiem, liecina "Firmas.lv" dati.

"Eiropas dzelzceļa līnijas" ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā.