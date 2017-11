Par Baltijas valstu kopuzņēmuma "RB Rail" akcionāra no Latvijas puses "Eiropas dzelzceļa līnijas" vadītāju varētu kļūt Andris Linužs, vēsta Latvijas Televīzija.

Pats Linužs LTV atzina, ka bijis uzaicināts uz tikšanos ar Satiksmes ministrijas (SM) valsts sekretāru Kasparu Ozoliņu. "Mums bija tāda īsa papildus intervija, kuras beigās faktiski saņēmu informāciju par to, ka es esmu uzvarējis šajā konkursā," teica Linužs.

SM pārstāvis Aivis Freidenfelds teica, ka Linužs ir viens no vairākiem pretendentiem konkursā, tomēr ministrijā nominācijas komisijas lēmumu par konkursa uzvarētāju plānots skatīt un apstiprināt vien pirmdien, 4. decembrī.

LTV vēsta, ka Linužs agrāk bijis saistīts ar virkni Ventspils uzņēmumu. Bijis gan AS "Ventspils nafta" pārstāvniecības vadītājs Kazahstānā, gan AS "Ventbunkers" valdes, gan AS "Latvijas naftas tranzīts" padomes loceklis un AS "Latvijas kuģniecība" padomes priekšsēdētāja vietnieks. Bijis arī AS "Preses nams" padomē.

Jau vēstīts, ka SM septembrī izsludināja konkursu uz "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekļa amatu. Ministrijā skaidroja, ka konkurss izsludināts tādēļ, ka "Eiropas dzelzceļa līniju" valdes loceklis Dins Merirands nolēmis atstāt šo amatu. Merirands turpinās pildīt Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieka pienākumus.

Atbilstoši "Eiropas dzelzceļa līnijas" statūtiem kompānijas valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, kuru ieceļ amatā uz pieciem gadiem, liecina "Firmas.lv" dati.

"Eiropas dzelzceļa līnijas" ir valsts kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā.