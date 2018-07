Parakstīts trešais vērienīgās dzelzceļa līnijas " Rail Baltica " Globālā projekta Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansējuma līgums, kura kopējā vērtība ir gandrīz 130 miljoni eiro no kuriem CEF ieguldījums sasniegs 110 miljonu eiro, kas ir 85% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

To parakstījusi Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūra, trīs Baltijas valstu kopuzņēmums "RB RAIL" AS, Igaunijas Ekonomikas un Komunikāciju ministrija, Latvijas Satiksmes ministrija un Lietuvas Transporta un Komunikāciju ministrija.

Galvenie trešā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansējuma investēšanas mērķi ir būtisks progress būvniecības attīstībā Lietuvā, posmā Kauņa–Lietuvas/Latvijas robeža, ieskaitot pabeigtu tilta būvniecību pār Neris upi, dzelzceļa piebraucamo ceļu izbūvi visa posma garumā un būvniecības darbu uzsākšanu Igaunijā – dzelzceļa posmā Pērnava–Latvijas robeža.

Tāpat galveno mērķu vidū ir gan dzelzceļa posma būvprojektēšana no Upeslejām līdz Vangažu ritošā sastāva uzturēšanas bāzei Latvijā, pabeigta sākotnējo tehnisko risinājumu konsolidācija visai dzelzceļa līnijai, lai turpinātu būvprojektēšanas fāzi visiem Globālā projekta elementiem, gan izmaksu ziņā ekonomiski visizdevīgāko infrastruktūras komponenšu, izejvielu un resursu identificēšana konsolidētu iepirkumu ietvaros, tādējādi nodrošinot mēroga ekonomiju.

Mērķi ietver arī visaptverošu piegādātāju tirgus novērtējumu, lai noteiktu optimālu iepirkumu un ieviešanas stratēģiju, pamata sagatavošanu lēmumam par uzbūvētās infrastruktūras pārvaldītāju, kā arī Globālā projekta ieviešanas progresa veicināšanu, virzoties uz efektīvu projekta pārvaldības izveidi, stāsta projekta virzītāji.

Finansējums paredzēts tādām aktivitātēm kā novērtējumu un pētījumu veikšanai, tehniskajai būvprojektēšanai, sākotnējiem tehniskiem risinājumiem, teritoriālajai plānošanai, būvdarbu veikšanai, infrastruktūras īpašnieka uzraudzības nodrošināšanai, projekta ieviešanas atbalsta pasākumu un publicitātes pasākumu īstenošanai.

Piešķirtais finansējums saskaņā ar pēdējo līdzfinansējuma līgumu sadalīts starp projekta labuma guvējām, trīs Baltijas valstu ministrijām, ieskaitot ieguldījumu "RB RAIL AS", attiecīgi Igaunija saņem turpat 6 miljonus eiro, kur CEF līdzfinansējums sasniedz gandrīz 5,1 miljonu eiro, Latvija – aptuveni 8 miljonus eiro, no kuriem CEF finansējumam ir turpat 6,9 miljoni eiro, savukārt Lietuva – aptuveni 115,8 miljonu eiro, no kuriem CEF līdzfinansējums sasniedz turpat 98,4 miljonus eiro.

Līdz šim trīs Baltijas valstis un "RB RAIL AS" saskaņā ar ES līdzfinansējuma instrumentu CEF saņēmušas divas dotācijas "Rail Baltica" dzelzceļa infrastruktūras būvniecībai. Kopš līdzfinansējuma līguma parakstīšanas šī gada 13. jūlijā, ES dotācijas kopējā vērtība projektam sasniedz gandrīz 824 miljonu eiro. Kopējais CEF ieguldījums saskaņā ar trīs līdzfinansējuma līgumos paredzētajām projekta aktivitātēm, veido 85% no visām attiecināmajām izmaksām, sniedzot finansiālu atbalstu projekta īstenošanai turpat 683 miljonu eiro apmērā.

"RB RAIL AS" ir daudznacionāls Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kas tika izveidots, lai īstenotu "Rail Baltica" projektu – pirmo šādā mēroga infrastruktūras projektu Baltijā.