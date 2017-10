Saistībā ar inženiertīklu izbūves darbiem no 7. līdz 25. oktobrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Juglas ielas un Biķernieku ielas rotācijas aplī.

Savukārt no 7. līdz 22. oktobrim būs slēgta gājēju kustība Biķernieku ielas gājēju ietves labajā pusē, 200 metru garā posmā no Juglas ielas virzienā no pilsētas centra. Šajā laikā tiks pārcelta sabiedriskā transporta pieturvieta "Bērnu slimnīca "Gaiļezers"" Biķernieku ielā, virzienā no pilsētas centra.

No 6. oktobra pulksten 21 līdz 7. oktobra pulksten 23 tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Dārzciema ielas un Sesku ielas krustojumā, jo tur tiks veikti ūdensvada remontdarbi. Minētajā laika posmā būs izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā, par ko būs izvietota informācija pieturvietās, atzīmē RD pārstāvis.

Ūdensvada remontdarbi no 9. oktobra līdz 30. novembrim noritēs arī Viestura prospektā, tāpēc Viestura prospekta posmā un virzienā no ēkas Nr.35 līdz ēkai Nr.16 tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme.

Kanalizācijas rekonstrukcijas darbu dēļ no 9. līdz 31. oktobrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot tramvaja kustību) Matīsa ielā pie ēkas Brīvības ielā 90, virzienā uz Brīvības ielu.



Kā informē Vidauskis, darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētājā ielas posmā, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī sabiedriskā transporta pieturvietas pārcelšanu un sabiedriskā transporta kustību.