"Redzams, ka Latvijas vadošie būvuzņēmēji un eksperti savu pieredzi vēlas pierādīt starptautiskā sadarbībā, veidojot apvienības. Realizējot starptautisku iepirkumu, konkursa nolikumā izvirzītās prasības nodrošināja vienlīdzīgu konkurenci visiem potenciālajiem kandidātiem. Ārvalstu un Latvijas uzņēmējiem bija nodrošinātas iespējas dalībai konkursā, veidojot vietējo un starptautisko uzņēmumu apvienības, pašiem nosakot savstarpējās sadarbības modeli un vadošo partneri. Iepirkuma prasības tika izvirzītas atbilstoši augstas kvalitātes standartiem, prasot kandidātiem apliecināt to ar iegūto pieredzi," skaidroja uzņēmuma pārstāvji.

Tālāk "Eiropas dzelzceļa līnijas" izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atlasīs kandidātus, kurus aicināt iesniegt piedāvājumu iepirkuma otrajai kārtai.

"Latvijā vērienīgākais projektēšanas un būvdarbu projekta konkurss, kurā tika izvirzītas augstas kvalifikācijas prasības, prasīja noteiktu laiku gan lai izvirzītu konkursa prasības, gan arī lai ieinteresētajiem piegādātājiem dotu iespēju izveidot nepieciešamo kompetenču apvienības, jo projektā jāsavienojas dzelzceļa, tajā skaitā dzelzceļa estakāžu, tiltu un ceļu būves prasmēm. Latvijā līdz šim šādu prasmju apvienošana nav bijusi nepieciešama. (..) Starptautiskās kompetences savienošana ar vietējo pieredzi ir labs risinājums, lai "Rail Baltica" Rīgas stacijas, tilta un uzbēruma projektēšanu un būvniecības projektu, kura kopējās izmaksas būs tuvu 200 miljoniem eiro, spētu paveikt nākamajos piecos gados," klāstīja "Eiropas dzelzceļa līniju" Attīstības un sadarbības departamenta direktors Agnis Driksna

Vienlaikus viņš apliecināja, ka vietējo uzņēmumu iekļaušanās projekta īstenošanā dos tiem nākotnē starptautiski apliecinātu pieredzi. Savukārt Rīga kā Latvijas galvaspilsēta apliecinās spēju attīstīt nozīmīgu infrastruktūras projektu pavisam jaunā kvalitātē.

Kopumā pieteikumus iesniegušas septiņas starptautiskas apvienības, kurās pašmāju būvniecības pieredzei piesaistīta starptautiskā kompetence gan no Lietuvas un Polijas, gan arī no Turcijas, Spānijas, Beļģijas un Itālijas.

Pieteikumus iesniedza "Limak - Emreray Joint Venture: Limak Insaat Sanay ve Ticaret A.S.; Emre Ray Enerji Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.", Piegādātāju apvienība "BASA" (AS "BMGS"; AS "A.C.B."; SIA "STRABAG"; SIA "AECOM Baltics), Personu apvienība: AB "Kauno tiltai"; "Comsa" S.A.U.; "Trakcja PRKil" Spolka akcyjna; UAB "Geležinkelio tiesimo centras"; SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"".

Tāpat pieteikumus iesniedza: Piegādātāju apvienība "Acciona Mostostal Skonto Būve": (Acciona Construccion S.A.; Mostostal Warszawa S.A.; SIA "Skonto Būve"), Personu apvienība "BESIX RERE GROUP" (N.V. BESIX S.A.; SIA "RERE BŪVE"), Personu apvienība "ITL Rail Baltica" (Gulermak Agir Sanay Insaat ve Taahhut A.S.; ASTALDI S.p.A.; AS "LNK Industries"; Ceļu būves firma SIA "BINDERS"; SIA "ARČERS"), kā arī Piegādātāju apvienība "COPISA – BASQUE – UPB – Tilts" (AS "UPB"; SIA "Tilts"; COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A; ALTUNA Y URIA S.A.; CYCASA, S.A.; LAGUNKETA SOCIEDAD ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCION, S.A).

Starptautiskais iepirkums "Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi" tiek organizēts divās kārtās, tādējādi nodrošinot laika un resursu ekonomiju. Otro kārtu paredzēts izsludināt šā gada nogalē, lai iegūtu piedāvājumus būvprojekta un būvdarbu izstrādei: darbu izpildes priekšlikumus atbilstoši tehniskajām specifikācijām. Iepirkuma rezultātā ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums būvprojekta izstrādei un būvdarbiem, kurus paredzēts sākt 2019.gadā.

Aprēķinātās projekta izmaksas ir 186 miljoni eiro, izmaksu aprēķins veikts "AECOM" priekšizpētes laikā. Metu konkursa noslēgumā izvēlētais risinājums, kam pamatā būs arhitektu biroja "PLH Arkitekter" sadarbībā ar COWI (Dānija) piedāvātais mets, iekļāvās projektam noteiktajās izmaksās, piedāvājot kvalitatīvus un ilgtspējīgus tehniskos risinājumus un efektīvu resursu izmantošanu, bija pamatoti būvapjomi un darbu secība.

Kopumā, veicot "Rail Baltica" integrāciju Rīgas multimodālajā transporta mezglā, tiks uzlabota vides pieejamība, drošība, mobilitāte, kā arī transporta pieejamība. Tiks iegūta abu sliežu platumu dzelzceļa pasažieru apkalpošana. Jauns ielu savienojums Elizabetes un Timoteja ielās ļaus atslogot transporta kustību līdzās esošajās ielās. Tiks radīts savienojums starp pilsētas centru un Pārdaugavu: tilts ar jaunu gājēju un velosipēdistu ceļu pāri Daugavai. Savienotas divas Rīgas pilsētas puses - vizuāli un funkcionāli savienota Vecrīga un Rīgas Centrāltirgus. Renovējot Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu pusi, tiks radīta kvalitatīva publiskā ārtelpa.

Projekts tiek realizēts ar 85% Eiropas Savienības līdzfinansējumu un 15% valsts līdzfinansējumu.