Savukārt remontdarbu dēļ pirmdien, 9. oktobrī, no pulksten 8 līdz pulksten 20 tiks slēgta dzelzceļa pārbrauktuve uz pašvaldības autoceļa Krampāni – Sīmašas Dzelzavas pagastā, bet no pulksten 8 līdz pulksten 18 - dzelzceļa pārbrauktuve autoceļa Apšukrogs–Lamiņi posmā Tukuma novadā.

LVC atgādina, ka valsts autoceļu tīklā turpinās remontdarbi, lielākie satiksmes ierobežojumi Latgalē ir no Varakļāniem līdz Viļāniem (A12), kur ir 12 luksoforu posmi, kā arī no Rēzeknes līdz Ludzai (A12), kur ir trīs luksoforu posmi. Remontdarbi ir arī no Bašķiem līdz Preiļiem (P62), kur ir astoņi luksoforu posmi un trīs uz šī paša ceļa posmā no Steķiem Atašienes virzienā.

Tāpat autoceļu tīklā turpinās remontdarbi pie Saldus (A9), kur ir seši luksoforu posmi un viens luksoforu pāris uz tilta pār Peksītes upi pie Zirņiem. Remontdarbi notiek arī no Rucavas līdz Lietuvas robežai (A11), kur ir pieci luksoforu posmi.

Remontdarbi norit arī no Augšlīgatnes līdz Nītaurei (P32), kur ir četri luksoforu posmi. Tāpat tie tiek veikti Cēsu apkārtnē. Tur pieci luksoforu posmi ir no Cēsīm Bērzkroga virzienā (P30). Savukārt no Cēsīm Melturu virzienā (P20) ir divi luksoforu posmi un viens posms ar satiksmes regulētājiem.

VAS "Latvijas Valsts ceļi" iesaka izmantot citus maršrutus, lai izvairītos no satiksmes ierobežojumiem.