Čengdu ir nozīmīgākais aviācijas un dzelzceļa mezgls dienvidrietumu Ķīnā, kas izrāda interesi ar Latviju stiprināt sadarbību dzelzceļa kravu un aviācijas jomā, portālam "Delfi" norāda Satiksmes ministrijā (SM).

Ķ"Pasaules transporta konvencija" konferencē Ķīnā Latvijas transporta nozares uzņēmēji prezentējuši savus uzņēmumus un sadarbības iespējas Ķīnas transporta nozares amatpersonām un uzņēmējiem no "Beijing North Star Events Group Co, Ltd.", "Chengdu Municipal Ports and Logistics Office", "Chengdu Municipal Bureau of Exposition", informē ministrijā.

Čengdu pašvaldības Ostu un loģistikas biroja direktora vietnieks Žangs Či paudis cerību, ka sadarbībā ar Latviju varētu tikt nodrošināta preču plūsma Eirāzijas kontinentā uz Austrumu un Ziemeļeiropas valstīm. Tāpat Čengdu puse aicinājusi stiprināt sadarbību aviācijas jomā gan lidostu sadarbībā, gan tiešo reisu attīstībā.

"Beijing North Star Events Group" priekšsēdētājs Sans Dongfans prezentējis savu ilggadējo pieredzi starptautiska mēroga izstāžu organizēšanā un aicinājis Latvijas uzņēmējus piedalīties 2018. gada starptautiskajā piegāžu ķēžu un viedās loģistikas "Expo", kas šī gada novembrī notiks Čengdu.

Satiksmes ministra Uldis Augulis (ZZS) uzsvēris Latvijas līdzšinējās iniciatīvas, iesaistoties Ķīnas iniciētā daudzpusējā sadarbības formāta 16+1 aktivitātēs, norāda SM. Kopš 2016. gada maija SM darbojas 16+1 formāta Loģistikas koordinācijas sekretariāts. Nākamā sekretariāta sēde paredzēta 2018. gada novembrī Čengdu. Otrdien parakstīts arī nodomu protokolu par ciešāku sadarbību 16+1 formāta Loģistikas koordinācijas sekretariāta nākamās sēdes izvirzīto mērķu sasniegšanai.