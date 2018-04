Sestdien, 21. aprīlī, spēcīgā vēja dēļ starptautiskajā lidostā "Rīga" ir apgrūtināta lidmašīnu nolaišanās un pacelšanās, kā rezultātā iespējama vairāku reisu kavēšanās, portālam "Delfi" apstiprināja lidostas pārstāve Laura Karnīte.

"Stiprā vēja dēļ šodien lidostā "Rīga" iespējama reisu kavēšanās, atsevišķi reisi var tikt novirzīti uz rezerves lidlaukiem," portālam "Delfi" norādīja Karnīte.

Uz rezerves lidlauku Kauņā devās aviokompānijas "Ryanair" reiss FR3336 no Pafosas , līdz ar to pārcelts no Rīgas plānotais "Ryanair" reiss FR3337 uz Pafosu pulksten 11.10. Savukārt aviokompānijas "airBaltic" reiss BT425 no Maskavas, kura plānotais ielidošanas laiks bija pulksten 11.25, devies uz Tallinu.

"Pārējie gaisa kuģi, kuru lidojumi stiprā vēja dēļ aizkavējās, šobrīd ir veiksmīgi nosēdušies Rīgas lidostā," uzsver lidostas "Rīga" pārstāve.

Karnīte aicina pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai līdzi lidostas mājaslapā, savukārt par atceltajiem vai novirzītajiem reisiem interesēties pie attiecīgās aviokompānijas.