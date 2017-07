Igaunijas prāmju operatorkompānija " Tallink " cenšas noskaidrot Somijas iedzīvotāju interesi par jūras braucieniem uz Rīgu, tādēļ nedēļas nogalē tiks organizēts izmēģinājuma kruīza brauciens no Helsinkiem uz Latvijas galvaspilsētu.

""Tallink" jau agrāk kursējis no Somijas uz Rīgu, no Turku kuģi kursējuši jau 20 gadu. Turklāt mēs apkalpojam pasūtījuma reisus, tostarp no Helsinkiem. Šajā gadījumā mūsu klienti izrādījuši interesi, un mēs pagājušajā rudenī nolēmām tam pievērsties," ziņu aģentūrai BNS sacīja "Tallink Grupp" pārdošanas un mārketinga direktors Marguss Hunts.

"Pirmais reiss notiks šajā nedēļas nogalē, biļešu tirdzniecība liecina, ka ir interese par šādu maršrutu – tāpat kā uz Visbiju vasaras sezonā ir liels pieprasījums, daudzi vēlas izmantot iespēju doties uz Rīgu," viņš klāstīja.

"Vienlaikus mēs esam secinājuši, ka, mūsuprāt, nav tirgus pastāvīgai līnijai. Tāpat ir jāņem vērā, ka šā reisa pasažieriem nebūs iespējams Rīgā iebraukt ar automašīnu no kuģa, pasažieris būtībā varēs izmantot tikai automašīnas novietošanas iespējas kuģī," Hunts piebilda.

Vēl pagājušā gada nogalē, kad Igaunijas jaunā valdības koalīcija paziņoja par nodomu straujāk celt akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, "Tallink" norādīja, ka neplāno atklāt prāmju reisus starp Rīgu un Helsinkiem. "Pašlaik to neplānojam, bet mēs vienmēr rūpīgi sekojam līdzi notikumiem tirgū un neko neizslēdzam, ja tas būs jēgpilni," tolaik paziņoja kompānijā.

Pašlaik ar "Tallink" prāmjiem no Rīgas iespējams doties uz Stokholmu.

"Tallink Grupp" veic pasažieru un kravas pārvadājumus ar prāmjiem Baltijas jūrā.

Uzņēmuma akcijas kotē Tallinas forndu biržas oficiālajā sarakstā. Lielākais akcionārs ir Igaunijas investīciju kompānija "Infortar", kam pieder 38% "Tallink Grupp" akciju.