Šonedēļ un nākamajā nedēļā saistībā ar Latvijas Republikas proklamēšanas svētkiem būs izmaiņas apmēram 500 reģionālo autobusu maršrutos, portālam "Delfi" pavēstīja Autotransporta direkcijas (ATD) pārstāve Zane Plone.

Viņa informēja, ka laika posmā no šī gada 17. līdz 21. novembrim gaidāmas izmaiņas kopumā vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu. Daļā maršrutu tiks atklāti papildu reisi vai, tieši otrādi, samazināts to skaits.

Svētkos izmaiņas gaidāmas aptuveni pusē no kopumā 1100 reģionālo autobusu maršrutu, kuros pasažieru pārvadājumus nodrošina 24 pārvadātāji: AS "Nordeka", SIA "Norma-A", AS "CATA", SIA "VTU Valmiera", AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Sabiedriskais autobuss", AS "Talsu autotransports", SIA "Tukuma auto", PSIA "Ventspils reiss", AS "Rīgas Taksometru parks", SIA "Ogres autobuss", "Ekspress Ādaži", "Galss Buss", "Dobeles autobusu parks", "Jelgavas autobusu parks", "Migar", "Aiva auto", "Daugavpils autobusu parks", "Balvu autotransports", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Jēkabpils autobusu parks", "Gulbenes autobuss", "Madonas ceļubūves SIA" un "Ceļavējš".

Ņemot vērā vērienīgās izmaiņas maršrutu tīklā, ATD mudina pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt autobusa kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā "Kustības saraksti" vai jautājumu gadījumā sazināties ar pasažieru pārvadātāju.

