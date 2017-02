Šogad janvārī Ventspils brīvostas termināļos pārkrauti 2,5 miljoni tonnu kravu, kas ir par 40% vairāk nekā pērn gada pirmajā mēnesī, pavēstīja Ventspils brīvostas pārvaldes sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Ieviņa.

Viņa norādīja, ka 2017. gada janvāris ostā ir aizvadīts veiksmīgi - pieaudzis ro-ro kravu un pārkrauto akmeņogļu apmērs, kā arī auguši pārkrauto naftas produktu, čuguna un dzelzsrūdas koncentrāta apmēri.

Ieviņa atzīmēja, ka tostarp AS "Ventbunkers" janvārī pārkrauts par 131 000 tonnu vairāk nekā pirms gada, sasniedzot 417 000 tonnu un izmantojot 70% termināļa jaudas. Pārkrauto kravu apmērs audzis arī AS "Baltic Coal Terminal", kur pārkrauti 415 000 tonnu kravu, kas ir par 339 000 tonnu vairāk nekā pirms gada. Šajā terminālī janvārī izmantoti 80% kopējās jaudas. Par 69 000 tonnu palielinājies kravu apgrozījums AS "Ventspils tirdzniecības osta" terminālī, kur šogad janvārī pārkrauti 287 000 tonnu, izmantojot vairāk nekā pusi termināļa jaudas. Labāk ir veicies arī SIA "Ventall Termināls", kas pārkrāvis par 179 000 tonnu vairāk nekā pagājušā gada janvārī, sasniedzot 312 000 tonnu. Par 9000 tonnu ir pieaudzis SIA "Ventamonjaks" pārkrauto kravu apmērs, sasniedzot 35 000 tonnu. Jaunie termināļi, kuri sāka darbību 2016.gadā, - SIA "Eurohome Latvia" un SIA "Overseas Estates" - janvārī pārkrāvuši attiecīgi 75 000 un 12 000 tonnu.

Tāpat Ieviņa norādīja, ka vairākos termināļos janvārī kravu apgrozījums samazinājās. Tostarp SIA ""Ventspils nafta" termināls" janvārī pārkrauts par 161 000 tonnu mazāk, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo posmu. Janvārī terminālis pārkrāvis 681 000 tonnu, kas ir ceturtā daļa no termināļa jaudas. Salīdzinot ar pagājušā gada janvārī pārkrautajām 30 000 tonnu, šajā gadā vēl neviena tonna nav pārkrauta graudu terminālī AS "Ventspils Grain Terminal". Savukārt par 13 000 tonnu mazāk kravu pārkauts SIA "Ventplac", kur, izmantojot trešdaļu termināļa jaudas, pārkrautais kravu apmērs veidoja 30 000 tonnu. Par 4000 tonnām samazinājies SIA "Ventamonjaks Serviss" pārkrauto kravu apmērs un veidoja 16 000 tonnu. Savukārt AS "Kālija parks" terminālī janvārī pārkrauti 13 000 tonnu kravu, izmantojot vien 2% no kopējās termināļa jaudas.

Vienlaikus brīvostas pārvaldē atzīmēja, ka janvārī labi rezultāti bija prāmju līnijās. Salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, Ventspils ostā par ceturto daļu palielinājies ar "Stena Line" prāmjiem pārvadāto pasažieru un vieglo automašīnu skaits, attiecīgi sasniedzot 14 224 pasažierus un 4129 automašīnas. Par 20% palielinājies ar prāmjiem pārvadāto ro-ro kravu kopējais apmērs, pieaugot no 139 600 līdz 166 600 tonnām. Šogad 20.janvārī pirmo reizi Ventspils ostu apmeklēja arī kuģis jaunajā kravu līnijā Ventspils - Zēbrige - Tilberi, ko nodrošina kuģošanas kompānija "Swedish Orient Line".

Pateicoties prāmju līniju pārvadāto kravu apmēra pieaugumam un beramkravu apmēra palielinājumam, SIA "Noord Natie Ventspils Terminals" 2017. gada janvārī pārkrāva par 107 000 tonnu vairāk kravu, sasniedzot 256 000 tonnu.

Ventspils brīvostas pārvaldē arī informēja, ka šogad turpināsies investīcijas ostas infrastruktūras attīstībā. Pēc Ieviņas teiktā, ieguldījumi infrastruktūras izbūvē, atjaunošanā un uzturēšanā ir Ventspils brīvostas pārvaldes aktivitāšu prioritāte.

Pēc pārkrauto kravu apmēra Ventspils osta ir otra lielākā Latvijas osta.