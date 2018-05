Projekta "Rail Baltica" ieviesējs Latvijā – uzņēmums "Eiropas Dzelzceļa līnijas" pabeidzis starptautiskā publiskā iepirkuma ""Rail Baltica" Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi" pretendentu kvalifikācijas izvērtēšanu. Sacensību par "Rail Baltica" Rīgas pasažieru stacijas, tilta un estakāžu projektēšanu un būvniecību iepirkuma otrajā kārtā turpinās sešas starptautiskas apvienības. Apvienībās iekļāvušies arī Latvijas lielākie būvuzņēmēji un eksperti. Šogad tiks izsludināta iepirkuma otrā kārta, lai noskaidrotu uzvarētāju un noslēgtu līgumu par minēto darbu veikšanu.

"Eiropas Dzelzceļa līnijas" Projektu ieviešanas departamenta direktors Kaspars Vingris teic, ka šis patiesi ir sarežģīts objekts, jo darbi jāveic pilsētas centrā, vēsturiski unikālā vidē. Iepirkuma uzvarētājam būs jānodrošina Centrālās stacijas, jauna dzelzceļa tilta pār Daugavu un Mazo Daugavu, kā arī esošās dzelzceļa līnijas infrastruktūras un "Rail Baltica" dzelzceļa infrastruktūras projektēšana un būvdarbi. Kopumā, veicot "Rail Baltica" integrāciju Rīgas multimodālajā transporta mezglā, tiks uzlabota vides pieejamība, drošība un mobilitāte. Tiks ieviesta abu sliežu platumu dzelzceļa pasažieru apkalpošana. Jauns ielu savienojums Elizabetes un Timoteja ielās ļaus atslogot transporta kustību līdzās esošajās ielās. Tiks radīts savienojums starp pilsētas centru un Pārdaugavu: dzelzceļa tilts ar jaunu gājēju un velosipēdistu ceļu pāri Daugavai. Savienotas divas Rīgas pilsētas puses: vizuāli un funkcionāli savienota Vecrīga un Rīgas Centrāltirgus. Renovējot Centrālās stacijas dienvidu pusi, tiks radīta kvalitatīva publiskā ārtelpa.

Kā ieguvums jāvērtē modernizētas infrastruktūras izbūve, kas būs saudzīga apkārtējai videi. Vienlaikus Rīga kā Latvijas galvaspilsēta iegūs ļoti nozīmīgu potenciālu – Baltijas centrālais transporta mezgls. Tas nozīmē – iegūt lielas Rīgas centra attīstības iespējas.

Pēc kandidātu iesniegto pieteikumu izvērtēšanas iepirkuma komisija 2018. gada maijā, pamatojoties uz veiktās kandidātu atlases rezultātiem, pieņēmusi lēmumu uzaicināt dalībai iepirkuma otrajā kārtā sešas starptautiskas apvienības.

1. Piegādātāju apvienību "BASA" (AS "BMGS" (Latvija); AS "A.C.B." (Latvija); SIA "Strabag" (Latvija); SIA "Aecom Baltics" (Latvija)).

2. Personu apvienību AB "Kauno tiltai" (Lietuva); "Comsa" S.A.U. (Spānija); "Trakcja PRKil" Spolka akcyjna (Polija); UAB "Geležinkelio tiesimo centras" (Lietuva); SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" (Latvija).

3. Piegādātāju apvienību "Acciona Mostostal Skonto Būve" ("Acciona Construccion S.A." (Spānija); "Mostostal Warszawa S.A." (Polija); SIA "Skonto Būve" (Latvija)).

4. Personu apvienību "Besix ReRe Group" ("N.V. Besix S.A." (Beļģija); SIA "ReRe būve" (Latvija)).

5. Personu apvienību "ITL Rail Baltica" ("Gulemark Agir Sanay Insaat ve Taahhut A.S." (Turcija); "Astaldi S.p.A." (Itālija); AS "LNK Industries" (Latvija); Ceļu būves firma SIA "Binders" (Latvija); SIA "Arčers" (Latvija)).

6. Piegādātāju apvienību "Copisa – Basque – UPB – Tilts" (AS "UPB" (Latvija); SIA "Tilts" (Latvija); "Copisa Constructora Pirenaica S.A." (Spānija); " Altuna Y Uria S.A." (Spānija); "Cycasa S.A." (Spānija); "Lagunketa Sociedad Estudios Y Servicios Para la Construction S.A." (Spānija)).

Jau ziņots, ka aprēķinātās šī projekta izmaksas ir tuvu 200 miljoniem eiro, izmaksu aprēķins veikts "Aecom" priekšizpētes laikā. Metu konkursa noslēgumā izvēlētais risinājums, kam pamatā būs arhitektu biroja "PLH Arkitekter" sadarbībā ar "COWI" (Dānija) piedāvātais mets, iekļāvās projektam noteiktajās izmaksās. Projekts tiek realizēts ar 85% Eiropas Savienības līdzfinansējumu no CEF ("Connecting Europe Facility") un 15% valsts līdzfinansējumu.