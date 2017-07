Rīgas brīvostas valde piektdien apstiprināja Ansi Zeltiņu ostas pārvaldnieka amatā, informēja brīvostā.

Ostas valdes lēmums bija vienbalsīgs. Darbu pārvaldnieka amatā Zeltiņš sāks no 1. augusta.

Pēc valdes sēdes Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks (GKR) un Zeltiņš svinīgi parakstīja darba līgumu.

Ameriks aģentūrai LETA pauda, ka ostas valde no jaunā pārvaldnieka sagaida stingru mugurkaulu, iniciatīvu un profesionālu vadību, lai Rīgas brīvosta saglabātu konkurētspēju ļoti asā ģeopolitiskajā situācijā, kā arī skaidru plānu ostas tālākai attīstībai.

"Ostas valdes locekļi nāk un iet, bet ostas pārvaldnieks ir tas cilvēks, kurš kā kapteinis nodrošina stabilu kursu," pauda Ameriks.

Taujāts, vai Zeltiņš varētu turpināt ieņemt arī AS "Latvijas dzelzceļš" padomes priekšsēdētāja amatu, Ameriks norādīja, ka par to jālemj Satiksmes ministrijai. "Es saskatu tur daudz plusu, tajā pašā laikā var teikt, ka var veidoties interešu konflikti, piemēram, dzelzceļa tarifu apstiprināšanā. Ir jau bijuši gadījumi, kad [iepriekšējais Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīda] Loginova kungs ir bijis padomes priekšsēdētājs "Latvijas dzelzceļā". (..) Mums ir jāskatās, kā ir labāk. Arī valsts mērogā. Ja Satiksmes ministrija uzskatīs, ka Zeltiņa kungs var strādāt, es atbalstīšu amatu savienošanu," klāstīja ostas valdes priekšsēdētājs.

Savukārt Zeltiņš norādīja, ka likums juridiskus šķēršļus šādai amatu savienošanai neliek, taču tas vēl jāizvērtē. "Ir savi plusi, ir savi mīnusi. Man tas noteikti nav pašmērķis, mans fokuss būs brīvosta. (..) Man nav mērķis amatu kolekcija," pauda topošais ostas pārvaldnieks.

Par vienu no svarīgākajiem darbiem jaunajā amatā viņš nosauca jaunā Rīgas ostas attīstības plāna nākamajiem 10 gadiem izstrādi. "To esmu apņēmies paveikt un apstiprināšanai valdībā nodot nākamā gada laikā. Ir svarīgi nodrošināt ostas attīstības pēctecību un stiprināt konkurētspēju – tas būs jaunā ostas attīstības plāna uzdevums – Rīgas brīvostas kapacitāte un ilgtspējīga infrastruktūra to viennozīmīgi ierindo Baltijas reģiona nozīmīgāko ostu galvgalī. Ir virkne jau sāktu darbu un projektu, kas veiksmīgi jāīsteno, tostarp jāpabeidz ostas pārvaldes reorganizācija un pārvaldības stiprināšana, saimniecisko funkciju sadalīšana, komandas nostiprināšana, sekmīgi jānoslēdz darbs pie Krievu salas projekta," klāstīja Zeltiņš.

Vienlaikus viņš piebilda, ka svarīgs darbs būs arī sabalansēta Rīgas brīvostas nākamā gada budžeta apstiprināšana, ņemot vērā piesardzīgās kravu apgrozījuma prognozes.

Kā ziņots, 14. jūlijā satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS) pēc tikšanās ar Zeltiņu paziņoja, ka dos saskaņojumu viņa iecelšanai attiecīgajā amatā.

Zeltiņa kandidatūru virzīja Rīgas brīvostas pārvaldnieka amata pretendentu atlases un izvērtēšanas komisija, kas vairākās kārtās vētīja kopumā 24 pretendentus. Jūnija beigās Rīgas brīvostas valde vienbalsīgi atbalstīja Zeltiņa iecelšanu ostas pārvaldnieka amatā, taču atbilstoši Rīgas brīvostas likumam tam bija jāsaņem satiksmes ministra saskaņojums.

Zeltiņš ir dzimis 1975. gadā, ieguvis profesionālo bakalaura/maģistra grādu jūras transportā Latvijas Jūras akadēmijā, kā arī maģistra grādu biznesa vadībā Salfordas Universitātē Apvienotajā Karalistē.

Zeltiņa profesionālā pieredze saistīta gan ar kuģniecības nozari (kapteiņa palīgs uz "Aframax" tipa kravas kuģiem), gan vadošos amatos privātajā un publiskajā sektorā transporta un loģistikas jomā.

Pašlaik Zeltiņš ieņem "Latvijas dzelzceļa" padomes priekšsēdētāja amatu, ir SIA "Rīgas brīvostas flote" direktors un valdes loceklis, kā arī Latvijas Jūras administrācijas valdes priekšsēdētāja padomnieks. Pirms tam bijis transporta nozares atašejs Eiropas Savienībā, vadījis Latvijas Jūras administrāciju, kā arī strādājis vadošos amatos vairākās privātos ar transporta un loģistikas nozari saistītos uzņēmumos.

Rīgas brīvostas pārvaldnieka amats kļuva vakants pēc tam, kad to šā gada 10. martā pēc paša vēlēšanās atstāja Leonīds Loginovs, kurš Rīgas brīvostu vadīja kopš 1998. gada. Līdz jauna ostas pārvaldnieka apstiprināšanai attiecīgo pienākumu izpilde bija uzticēta ilggadējam Loginova vietniekam Aigaram Pečakam.