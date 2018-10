No parasta šķūnīša – mūzikas mēģinājumu telpas Pārdaugavā, līdz uzņēmumam, kura izgudroto produktu atpazīt daudzviet pasaulē un koncertos izmanto šovbiznesa zvaigznes. Šādi raksturojami pēdējie divi gadi vairāku vietējo jauniešu izveidotā SIA "Gamechanger Audio" biznesa ceļā. Šo gadu uzņēmums plāno noslēgt jau ar divu miljonu eiro apgrozījumu.

Vienīgie pasaulē

Uzņēmuma izstrādātais "Plasma Pedal" ir ģitāras un citu mūzikas instrumentu "efektpedālis", kuru izmanto, lai izmainītu audio signālu, tādā veidā pārveidojot instrumenta skanējumu. Uzņēmums ir viens no finālistiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Eksporta un inovāciju balva 2018" konkursā, kategorijā "Inovatīvākais produkts".

"Gamechanger Audio" pārstāvis Matīss Tazāns portālam "Delfi" stāsta, ka "Plasma Pedal" ir jauns posms "overdrive", "distortion" un "fuzz" efektu pedāļu attīstībā. Tā vietā, lai "overdrive" efekta radīšanai izmantotu LED shēmas, tranzistorus vai vakuumlampas, "Plasma Pedal" tehnoloģijā efekta tonis tiekot ģenerēts no gāzizlādēm ksenona lampā. Izgudrojumam jau tiekot kārtoti arī starptautiskā patenta dokumenti.

Pie šīs idejas vairāki jaunieši nonākuši pamazām. Paši brīvajā laikā spēlējuši mūziku, tāpēc šī joma nav bijusi sveša. Pie "Plus Pedal" produkta strādāts no 2015. gada rudens un tā izstrāde finansēta ar iepriekšpārdošanā iegūtiem līdzekļiem, kā arī ar aizņēmumu no "Altum". Īpaši veiksmīgs izrādījies starts pūļa finansēšanas vietnē "Indiegogo", kurā uzņēmuma tobrīd vēl neesošais produkts 3,5 minūtēs saņēmis 250 pasūtījumus.

"Pircēji visā pasaulē mums noticēja," stāsta Tazāns. Tas arī bijis uzņēmuma izrāviens un šobrīd jau vairāk nekā 500 mūzikas pedāļi ir nonākuši pie klientiem visā pasaulē. Produkcija tiekot izplatīta 48 veikalos visā pasaulē, bet uzņēmuma pamattirgus esot ASV, kur dzīvo daudz ģitāras mūzikas cienītāju, kas to spēlējot hobija līmenī.

Īpašā pedāļa izstrāde, ražošana un komponenšu veidošana notiek gan uzņēmuma telpās Pārdaugavā, gan pie tā partneruzņēmumiem Latvijā, piemēram, AS "HansaMatrix", SIA "EHT Fabrik", SIA "Silmor". Pedāļa mēlīte sākotnēji izgatavota pie vietējā juveliera, tomēr ļoti strauji pieaugušie darba apjomi un attiecīgu tehnoloģiju trūkums mūsu valstī, licis to vairumā pasūtīt ārzemēs.

"Īpaši veidotais pedāļa koncepts ļauj mūziķim spēlēšanas laikā redzēt elektriskās izlādes, kas tiek pārveidotas analogā audio signālā, radot ātru un ļoti spēcīgu skaņas deformāciju. Šis ir pirmais ģitāras efektu pedālis pasaulē, kurā izmantota šī tehnoloģija," tehnoloģiju raksturo Tazāns.

Pēc viņa teiktā, "Plus Pedal" atšķiras no citiem efektu pedāļiem, jo pārstāv pavisam jaunu efektu kategoriju — "sustain effect". Skaņas sintēzes algoritms, kas ļauj īstenot šo efektu, ir pilnībā "Plus Pedal" izstrādāts. Šo algoritmu autori dēvē par "smart looper" jeb gudro cilpotāju, un līdz šim ģitāru pedāļos tas nav ticis pielietots.



Šī iekārta ievērojami paplašinot jebkura mūziķa iespējas, jo "gudrais cilpotājs" ļaujot jebkuru melodisku skaņu paildzināt nepieciešamajā garumā, kas tiek regulēts, mūziķim noturot kāju uz pedāļa vai iestatot ierīcē nepieciešamos parametrus.

Pedālis nemitīgi ieraksta ienākošo signālu un, nospiežot mēlīti, atpakaļgaitā analizē skaņu, balstoties uz visai sarežģītām skaņas un spektra analīzes metodēm. Tāpat iekārta nosaka labākos savienojuma punktus, kuros neliels, piemēram, pussekundi īss skaņas fragments vislabāk atkārtotos, neradot ausij dzirdamas savienojumu vietas, un pavairo to.

"Gamechanger Audio" gada laikā ir izveidojis divus pasaules līmeņa inovāciju cienīgus produktus, un turpina veidot nākamos. Šobrīd tā ģitāru pedāļus izmanto tādu grupu kā the "Rolling Stones" un "Roger Waters" mūziķi un neskaitāmi citi pasaulē slaveni ģitāristi.

2017. gads bija pirmais uzņēmuma darbības gads, kad apgrozījums bija 240 000 eiro, bet šo gadu uzņēmums jau plāno noslēgt ar turpat divu miljonu eiro apgrozījumu.

Uzņēmums eksportē 99,9% savas produkcijas – puse ir pārdošana privātpersonām, bet otra puse – pārdošana veikaliem. Ap 55% uzņēmuma produkcijas pircēju ir ASV, 30% Rietumeiropā, 10% Kanāda, Japāna, Austrālija, 5% pārējās valstis.