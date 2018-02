ABLV grupas koncerns AS "New Hanza Capital" 2017. gadu noslēdzis ar 7,99 miljonu eiro peļņu pēc nodokļiem, liecina nerevidētie finanšu dati. "New Hanza Capital" paziņojumā biržai uzsver, ka banku uzrauga noteiktie ierobežojumi " ABLV Bank " nav ietekmējuši un nerada šķēršļus pildīt "New Hanza Capital" emitēto un biržas Parāda vērtspapīru sarakstā iekļauto obligāciju nostiprinātās saistības.