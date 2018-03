"New Hanza Capital" ārkārtas akcionāru sapulcē ievēlēta uzņēmuma valde jaunā sastāvā un mainīts padomes locekļu skaits, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai.

Valdes priekšsēdētāja pienākumus pildīs Miļūns, kā arī valdē ievēlēti līdzšinējie valdes locekļi Arnolds Romeiko un Aija Hermane-Sabule.

Līdz ar to tika mainīts arī "New Hanza Capital" padomes sastāvs, samazinot to no četriem uz trim padomes locekļiem. Padomē darbu turpina padomes priekšsēdētājs Ernests Bernis, kā arī padomes priekšsēdētāja vietnieks Edgars Pavlovičs un padomes loceklis Māris Kannenieks.

"New Hanza Capital" dibināta 2006. gadā. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir "VEF biroju" ēkas, "airBaltic" centrālais birojs "Lidostā "Rīga"", loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi.

Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 69,8 tūkstošus kvadrātmetru.

"New Hanza Capital" 2017. gadu noslēdzis ar 7,99 miljonu eiro peļņu pēc nodokļiem.

Iepriekš 7. martā "New Hanza Capital" padome ievēlēja uzņēmuma valdi jaunā sastāvā, proti, valdes priekšsēdētājas amatā tika ievēlēta Hermane-Sabule, savukārt valdes locekļa pienākumus turpināja pildīt Romeiko.

Kā ziņots, ar 28. februāri Andris Kovaļčuks atkāpās no valdes priekšsēdētāja un izpilddirektora pienākumu pildīšanas "New Hanza Capital" un tās meitassabiedrībās. No uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amata viņš atkāpās tāpēc, ka izvirzīts "ABLV Bank" likvidatora amatam.