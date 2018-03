Uzņēmuma valdi jaunā sastāvā ievēlēja "New Hanza Capital" padome 7. martā. Uzņēmumu reģistrā jaunais valdes sastāvs reģistrēts 9. martā.

Hermane-Sabule ir pabeigusi "SBS Swiss Business School", iegūstot maģistra grādu uzņēmējdarbības vadīšanā. Savukārt Banku augstskolā iegūts profesionālais maģistra grāds finansēs un bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā.

Jaunā valdes priekšsēdētāja vairāk nekā septiņus gadus strādājusi nodokļu eksperta amatā vienā no lielā četrinieka auditorkompānijām. No 2013. gada līdz 2017. gadam Hermane-Sabule vadīja "ABLV Bank" grāmatvedības nodaļu, bet no 2018. gada ieņem nekustamā īpašuma attīstīšanas uzņēmuma SIA "Pillar Management" finanšu direktores amatu.

Kā ziņots, iepriekšējais "New Hanza Capital" valdes priekšsēdētājs Andris Kovaļčuks atkāpās no valdes priekšsēdētāja un izpilddirektora pienākumu pildīšanas "New Hanza Capital" un tās meitassabiedrībās ar 28. februāri. No uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amata viņš atkāpās tāpēc, ka izvirzīts "ABLV Bank" likvidatora amatam.

"New Hanza Capital" ir 2006. gadā dibināta sabiedrība, kuras darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir "VEF biroju" ēkas, "airBaltic" centrālais birojs lidostā "Rīga", loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 69,8 tūkstošus kvadrātmetru.

"New Hanza Capital" 2017. gadu noslēdzis ar 7,99 miljonu eiro peļņu pēc nodokļiem.