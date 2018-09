Jau no septembra vidus veikalu plauktos būs pieejams jaunums – "Ādažu čipsu" krāsaino kartupeļu čipsi sarkanā un zilā krāsā. Eksotiskā izskata kartupeļi audzēti tepat Latvijā no īpašām sarkano un zilo kartupeļu šķirnēm. Tā kā krāsaino kartupeļu audzēšana ir komplicēts process, jaunais produkts Latvijā un Lietuvā būs pieejams ierobežotā daudzumā.

"Inovācija ir viens no mūsu dzinējspēkiem – mēs regulāri investējam zīmola, produktu un ražošanas attīstībā, lai piedāvātu arvien jaunus un nebijušus produktus "Ādažu čipsu" cienītājiem. Jau no pagājušā gada mūsu čipsu meistari ir strādājuši pie jauna produkta izstrādes, kas atšķirsies no visa iepriekšējā sortimenta. Mēs esam radījuši inovatīvu produktu – modernu sāļo uzkodu, kas gatavota no īstiem, Latvijā audzētiem kartupeļiem sarkanā un zilā krāsā, bez mākslīgām krāsvielām un garšas pastiprinātājiem," stāsta "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" pārstāve Lineta Mikša.

2018. gadā "Ādažu čipsi" ražotājs "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" plāno iepirkt vairāk nekā 20 tūkstošus tonnu kartupeļu. Daļu no uzņēmumam nepieciešamajiem kartupeļiem "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" meitas uzņēmums "Latfood Agro" audzē pašu spēkiem, jo, lai radītu čipsu ražošanai nepieciešamo šķirni, var paiet pat vairāki gadi. Taču pārējos kartupeļus uzņēmums iepērk no Latvijas zemniekiem, ar kuriem cieši sadarbojas gan stādīšanas, gan audzēšanas periodos. Šogad kopumā tika iestādīti vairāk nekā 640 hektāri kartupeļu čipsu ražošanai, kas tiks iepirkti no Latvijas zemniekiem.

""Ādažu Čipsi" ražošanā svarīgu lomu ieņem gan kartupeļu šķirne, gan to kvalitāte, lai spētu saražot teicamu produkciju gan vietējiem, gan eksporta tirgiem. Tādēļ šo šķirņu kartupeļus mēs iepērkam no vietējiem kartupeļu audzētājiem, kuri spēj nodrošināt nepieciešamo kartupeļu kvalitāti," papildina Mikša.

Šogad "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" investēs vairāk nekā miljonu eiro čipsu paku transportēšanas un pakošanas līnijas automatizācijā, kas būtiski kāpinās uzņēmuma efektivitāti un padarīs "Ādažu čipsu" ražotni vēl konkurētspējīgāku.

"Orkla Confectionery & Snacks Latvija" ir viens no vadošajiem šokolādes un konditorejas izstrādājumu, kā arī uzkodu ražošanas uzņēmumiem Baltijas valstīs. "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" pārstāv šādus produktu zīmolus: "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu Čipsi", "Taffel the Original Snacks" un "Pedro". Uzņēmums eksportē preces uz gandrīz 30 valstīm, tajā kopumā strādā vairāk nekā 1 000 cilvēku.

"Orkla" ir vadošais plaša patēriņa produktu, kā arī mazumtirdzniecības, pārtikas, maiznīcu un konditoreju konceptuālo risinājumu piegādātājs. Ziemeļvalstis un Baltijas reģions ir "Orkla" galvenie tirgi, kas veido aptuveni 80% no apgrozījuma uzņēmuma zīmolu patēriņu preču segmentā. "Orkla" grupai ir stipras tirgus pozīcijas dažādās produktu kategorijās Centrāleiropā un Indijā. Uzņēmums ir galvenais piegādātājs Eiropas maizes tirgus segmentā.

"Orkla" ir Oslo Fondu biržā kotēts uzņēmums, kurš bāzēts Oslo, Norvēģijā. "Orkla" apgrozījums 2017. gadā bija 39,6 miljardi Norvēģijas kronu jeb četri miljardi eiro, "Orkla" grupā kopumā strādā vairāk nekā 18 000 darbinieku.