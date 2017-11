Zīmolu "Laima", "Selga", "Staburadze" un "Ādažu čipši" ražotājs "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" investēs 1,2 miljonus eiro pakošanas automatizācijas iekārtu iegādē, lai "Ādažu čipsu" ražotne atbilstu mūsdienīgas ražotnes principiem, pastāstīja kompānijas sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Lineta Mikša.

Mikša, komentējot kompānijas tuvākos investīciju plānus, sacīja, ka kopš 2012. gada "Ādažu čipsu" ražotne ir dubultojusi kopējos ražošanas apjomus, tādēļ viens no lielākajiem plānotajiem projektiem šobrīd ir ražošanas procesu modernizēšana "Ādažu čipsu" ražotnē, kur uzņēmums investēs 1,2 miljonus pakošanas automatizācijas iekārtu iegādē, lai tā atbilstu mūsdienīgas ražotnes principiem.

Vienlaikus viņa piebilda, ka uzņēmums investēs ne tikai pašu produktu vai to iesaiņojumu inovācijās un attīstībā, bet arī industriālo procesu ietekmes uz vidi samazināšanā. Šim nolūkam atvēlēti 300 000 eiro "Ādažu čipsu" ražotnes izplūstošo notekūdeņu kvalitātes uzlabošanai, priekšattīrīšanas iekārtu jaudu palielināšanai, kas saistīta ar kopējo ražošanas apjomu pieaugumu. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada beigām.

Mikša atgādināja, ka pašlaik norit arī būvniecības darbi, lai uzlabotu energoefektivitātes un vides aizsardzības pasākumus "Staburadze" ražotnes ēkā Artilērijas ielā. Šajā procesā uzņēmums investēs 220 000 eiro. Tuvākajos mēnešos "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" plāno ieguldīt arī vairāk nekā 500 000 eiro jaunu pakošanas iekārtu iegādē, kas attīstīs pakošanas automatizācijas procesus, zefīru ražotnei.

Tāpat Mikša pastāstīja, ka starp uzņēmuma plāniem ir pilnveidot produktu iepakojumu "Laima" vafeļu konfektēm. "Investēsim aptuveni 450 000 eiro jaunu iekārtu iegādē, lai iesaiņotu vafeļu konfektes hermētiski noslēgtos iepakojumos, kas palīdz saglabāt produkta aromātu un pasargāt no citiem negatīvi ietekmējošiem apkārtējās vides faktoriem," sacīja Mikša.

"Orkla Confectionery & Snacks Latvija" plāno būvēt jaunu "Laima" ražotni Ādažos, kuras izveidē trīs gadu laikā plānots investēt līdz 20 miljoniem eiro. Līdz ar jauno "Laima" ražotni plānots modernizēt arī kompānijas laboratoriju ar lielo ražošanas iekārtu kopijām, uzstādot tajā jaunas iekārtas un atvieglojot jaunu produktu izstrādi.

Kā jūlijā norādīja kompānijas pārstāvji, "Laima" ražotnes celtniecību plānots sākt 2018.gada pirmajā pusē, pabeigt līdz 2019. gada pirmajam ceturksnim un sākt pilnvērtīgu ražošanu 2019.gada nogalē. Jaunā ražotne sniegs uzņēmumam iespējas attīstīt modernāku un efektīvāku ražošanu, nodrošināt stabilu produktu kvalitāti, plānot efektīvāku piegādes ķēdi un loģistiku, kā arī nodrošināt labākus darba apstākļus darbiniekiem.

Informācija kompānijas mājaslapā liecna, ka "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" ir viens no vadošajiem šokolādes un konditorejas izstrādājumu, kā arī uzkodu ražošanas uzņēmumiem Baltijas valstīs. "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" pārstāv šādus produktu zīmolus: "Laima", "Selga", "Staburadze", "Old Town bakery", "Ādažu Čipsi", "The Original Taffel Snacks" un "Pedro". Uzņēmums eksportē preces uz gandrīz 30 valstīm.

Jau ziņots, ka "Orkla" ir Oslo Fondu biržā kotēts uzņēmums, kurš bāzēts Oslo, Norvēģijā. "Orkla" apgrozījums 2016. gadā bija 4,2 miljardi eiro (37,8 miljardi Norvēģijas kronu).