Latvijas lidsabiedrība " airBaltic " no 2019. gada jūnija sāks tiešos reisus no Tallinas uz Malagu, Briseli un Kopenhāgenu.

Šogad "airBaltic" jau sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu, bet oktobrī šiem galamērķiem tiks pievienotas Stokholma un Oslo.

Kā norādījis "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss, kopumā nākamgad lidsabiedrība piedāvās lidojumus no Igaunijas galvaspilsētas 12 dažādos virzienos.

Biļete lidojumam maršrutā Tallina-Malaga maksās, sākot no 79 eiro, maršrutā Tallina-Brisele - no 39 eiro un maršrutā Tallina-Kopenhāgena - no 29 eiro.

Šobrīd "airBaltic" piedāvā tiešos lidojumus no Tallinas uz Rīgu, Londonu, Berlīni, Vīni, Viļņu, Amsterdamu un Parīzi. Pārējos maršrutus pasažieri no Igaunijas var izmantot ar pārsēšanos Rīgā.

Kā ziņots, ceturtdien "airBaltic" informēja, ka 2019. gada 31. martā sāks regulārus reisus uz Štutgarti Vācijā. Lidojumi šai maršrutā paredzēti četras reizes nedēļā.

2018. gada pirmajos sešos mēnešos "airBaltic" pārvadājusi 1 876 839 pasažierus jeb par 20% vairāk salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn. Jūnijā "airBaltic" pakalpojumus izmantoja 424 822 pasažieri, šim rādītājam sasniedzot rekordaugstu līmeni.

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas. 2018. gada vasarā "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu, kā arī sākusi minētos tiešos lidojumus maršrutā no Tallinas uz Londonu.