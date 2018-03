Viņa uzsvēra, ka 2017.gads "Aldarim" ir bijis ļoti veiksmīgs. "Mums ir izdevies kāpināt apgrozījumu par 2% - līdz 26,4 miljoniem eiro. Tāpat saskaņā ar "Carlsberg" grupas grāmatvedības uzskaites politiku ir redzama pozitīva tendence finanšu rezultātos, tātad gads ir noslēdzies finansiāli veiksmīgi. Pēc daudzu gadu neveiksmēm tas ir ļoti labs rādītājs, tas nozīmē, ka iesāktā restrukturizācija, pārmaiņas ir devušas gaidīto rezultātu," norādīja Ozola, piebilstot, ka peļņas rādītāji pēc Latvijas grāmatvedības standartiem gan varētu atšķirties.

"Aldaris" valdes locekle arī atzīmēja, ka uzņēmumam izdevies audzēt pārdošanas apmērus, neskatoties uz to, ka kopējais alus tirgus pērn samazinājies par 2,2%. "Arī pērn alus tirgus ir samazinājies, un domājams, ka arī nākotnē šī tendence nemainīsies," atzina Ozola.

Pēc viņas teiktā, alus tirgus samazināšanās Baltijā ir saistīta ar vairākiem faktoriem, tostarp demogrāfiju, inflāciju, kā arī cilvēku ieradumu maiņu. "Alkohola patēriņš kopumā samazinās, cilvēki pievēršas veselīgākam dzīvesveidam, vairāk sporto utt. Tāpat mainās iepirkšanās paradumi – cilvēki izvēlas, iespējams, dārgākas preces, bet mazākā daudzumā, kā arī eksperimentē – ar garšu, produktiem, tādējādi izzinot tirgu," klāstīja "Aldaris" valdes locekle.

Pagājušais gads alus darītavai bijis veiksmīgs arī eksporta jomā. "Esam ieguvuši trīs jaunus partnerus, un nozīmīgākais no tiem ir Ķīna, uz kuru liekam lielas cerības. Vēl klāt nākusi ir Nīderlande un Francija. Tas, ka mums ir izdevies noslēgt sadarbības līgumu ar to pašu Ķīnu, liecina, ka "Aldaris" vārds un mūsu alus un tā garšas ir pasaulē pieprasītas un pircējiem saprotamas," teica Ozola.

Šobrīd tiek eksportēti apmēram 10% no "Aldara" vēsturiskajā alus darītavā saražotās produkcijas, taču uzņēmums cer šā gada laikā palielināt eksporta īpatsvaru. "Uz eksportu nopietni sākām koncentrēties pagājušajā gadā, līdz ar to sasniegtie 10% no saražotā jau šķiet daudz. Ja šajā gadā varētu šo apjomu palielināt vēl par 10%, tas būtu ļoti labi. Šogad turpināsim nostiprināt attiecības ar esošiem partneriem – Lielbritāniju, Dāniju, Īriju, ASV, Somiju, Austrāliju, Igauniju, Poliju, Ķīnu, Nīderlandi un Franciju," sacīja "Aldaris" valdes locekle.

Viņa arī norādīja, lai gan šogad nav plānots apgūt jaunus eksporta tirgus, no izdevīga piedāvājuma "Aldaris" neatteiksies.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka 2016.gadā "Aldaris" strādāja ar 25,857 miljonu eiro apgrozījumu un 3,178 eiro zaudējumiem.

"Aldaris" ir Dānijas alus ražotāja "Carlsberg" grupas uzņēmums. "Carlsberg" kontrolē uzņēmumu "Baltic Beverages Holding". "Aldaris" nodarbina apmēram 200 darbinieku.