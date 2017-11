"Par [šā gada] apgrozījumu un investīciju apjomu varēsim runāsim janvārī," norādīja kompānijā, piebilstot, ka 2018.gadā plānots kāpināt uzņēmuma apgrozījumu. Saskaņā ar uzņēmuma pārstāvju pausto informāciju šogad kompānija īpašu uzsvaru lika uz "Aldara" produkcijas sortimenta paplašināšanu, ekskluzīvo alus šķirņu ražošanu un sabiedrības izglītošanu par "craft" alus brūvēšanas un lietošanas kultūru.

"Aldara" pārstāvji norādīja, ka kompānija patērētājiem plāno piedāvāt divus jaunus alus veidus - tumšo alu "Imperiālais Baltijas porteris", kas noturēts amerikāņu burbona "Jack Daniels" ozolkoka mucās, un gaišo alu "Biere Garde", kas darināts ar šampanieša raugiem un izturēts franču baltvīna ozolkoka mucās. Abas alus šķirnes pārdošanā būs pieejamas pēc visas partijas gadu ilgas nogatavināšanas ozolkoka mucās nākošajā gadā. Abi alus veidi ir brūvēti Latvijā, "Aldara" ražotnē un vietējiem aldariem ir eksperimentāls projekts.

"Ja kāds saka, ka viņam negaršo alus, tad viņš, visticamāk, vēl nav atradis savu īsto alus šķirni. Pasaulē arvien vairāk tiek eksperimentēts ar dažādu jaunu alus šķirņu radīšanu, lai uzrunātu nišas un "premium" segmenta auditoriju, gan arī attīstītu alus kultūru kopumā. Tāpēc arī mēs "Aldarī" esam radījuši ko jaunu, lai arī Latvijas alus cienītāji atrastu sev jaunas un interesantas garšas, kvalitatīvā izpildījumā," teica alus someljē un "Aldara" alus darbnīcas vadītājs Andris Rasiņš.

Kompānijā aģentūrai LETA pagaidām neatklāja mucās izturētā alus investīciju apjomu, jo tas tiks nostādināts un tirgū laists tikai pēc pusgada, līdz ar to investīciju apjoms varētu atšķirties no plānotā. Vienlaikus "Aldara" pārstāvji atzīmēja, ka ozolkoka mucās noturētais alus neapšaubāmi esot dārgāks par moderno alus brūvēšanas veidu, jo brūvēšanas tehnoloģijas ir daudz sarežģītākas. Viena augstas kvalitātes ozolkoka muca no labiem ražotājiem izmaksā aptuveni 300 eiro. Pašlaik tika aizpildītas pirmās 15 mucas, katras mucas ietilpība – 190-225 litri.

"Aldara" pārstāvji piebilda, lai sasniegtu izcilāku garšas un kvalitātes rezultātu, alus ir jānotur mucās vismaz gadu un tas nozīmē uz gadu iesaldēt investētos līdzekļus. Papildu ir jārēķinās ar 20% produkta zaudējumiem, jo alus, stāvot ozolkoka mucās, iztvaiko.

Vienlaikus kompānijā atgādināja, ka šosezon "Aldaris" nācis klajā ar vēl diviem jaunumiem - "Mežpils" mājbrūvētāju konkursa uzvarētāju alu "Gustavs", kā arī "Aldara" "Izlases" jaunumu "Polārzvaigzne", kas pieejams limitētā daudzumā 0,75 litru tilpuma pudelē ar šampanieša tipa korķi. "Mājbrūvētāju konkursa "Mežpils prove" projekta un alus "Gustavs" brūvēšanas izmaksas gan ir augstākas par regulārām izmaksām visu saistīto pasākumu un mārketinga aktivitāšu dēļ. Brūvētai alus šķirnei, kas ir dubultā IPA (India Pale Ale jeb Indijas gaišais eils), ir ļoti sarežģīta recepte, kura ir arī krietni dārgāka par citām, klasiskām, alus receptēm," norādīja kompānijā.

Jau vēstīts, ka 2013.gadā "Aldaris" paziņoja, ka Latvijā koncentrēsies uz ekskluzīvo augstākās kvalitātes un "premium" alus šķirņu brūvēšanu vēsturiskajā alus darītavā, tādēļ plastmasas pudelēs jeb PET fasētā alus ražošana pārcelta ārpus Latvijas - uz "Carlsberg" grupas alus darītavām Lietuvā un Igaunijā

"Aldaris" ir Dānijas alus ražotāja "Carlsberg" grupas uzņēmums. "Carlsberg" kontrolē uzņēmumu "Baltic Beverages Holding".