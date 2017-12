Šā gada nogalē AS '' Aldaris '' sākusi produkcijas eksportu uz Ķīnu, Franciju un Nīderlandi, līdz ar to "Aldara" produkcija kļuvusi pieejama kopumā 11 ārvalstu tirgos, portālam "Delfi" pastāstīja uzņēmumā.

Līdz šim ''Aldaris'' savus ražojumus eksportēja uz astoņiem tirgiem. No tiem lielākais bija Lielbritānija, kas nodrošināja 78,71 % no kopējā uzņēmuma eksporta apjoma.

Novembrī ''Aldaris'' sadarbībā ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru (LIAA) prezentēja ''Mežpils'' tumšo alu Ķīnā, Otrajā Šeņdžeņas – Centrālās un Austrumeiropas valstu ekonomikas un tirdzniecības, tehnoloģiju un kultūras forumā.

Lai arī sadarbības līgums ar Ķīnu tika noslēgts jau pirms gada, līdz šim tika veiktas pārbaudes un sertifikācija atbilstoši Ķīnas likumdošanai un pārtikas aprites drošības standartiem, jo tie ir stipri atšķirīgi no Eiropas Savienībā pieņemtajām normām. Šogad uz Ķīnu tika izsūtīta pirmā ''Mežpils'' tumšā alus krava 10 000 litru apjomā. ''Mežpils'' alus Ķīnā tiek pozicionēts kā augstas kvalitātes ''premium'' segmenta alus.

"Esam patiesi gandarīti par trīs jaunajiem ''Aldara'' eksporta tirgiem. Lai arī šobrīd mūsu sadarbība ir tikai sākuma fāzē, un, piemēram, Ķīnas gadījumā joprojām daudz laika tiek veltīts attiecību stiprināšanai, prognozējam, ka nākošajā gadā mūsu eksporta apjomi pieaugs. Mēs nepārtraukti meklējam jaunus sadarbības partnerus gan Eiropā, gan ārpus tās. Viens no eksporta tirgus fokusiem ir un paliks arī bezalkoholiskais alus," paudusi ''Aldara'' valdes locekle Sigita Ozola.

Jaunākais tirgus, uz kuru tiek eksportēta uzņēmuma produkcija, ir Nīderlande. Šajā tirgū noslēgti divi sadarbības līgumi un eksportēti tiek ''Zelta premium'', ''Aldaris gaišais'', ''Aldaris izlases medalus'', ''Aldaris izlases ķiršu alus'', ''Zelta radler'' un ''DLight''. Turpretim Francijā noslēgta sadarbība ar vienu no pārtikas veikalu tīkliem, tajā izplatot labas atsauksmes guvušo ''Aldaris izlases alu''.

Lielu popularitāti ārzemēs iemantojis uzņēmuma radītais bezalkoholiskais alus. Tas tiek eksportēts uz Franciju, kā arī nesen guva atzinību Milānā notikušajās Latvijas dienās "Taste Latvia – Assapora la Lettonia" ietvaros.

"Aldara" produkcija jau tiek eksportēta uz Lielbritāniju, Dāniju, Īriju, ASV, Somiju, Austrāliju, Igauniju un Poliju. Katrā no eksporta valstīm un reģioniem ir savs produktu pieprasījums. Viens no pārdošanas līderiem ārvalstīs ir "Aldara" ''DLight'' alus, kas kopumā veido 23,95 % no kopējā eksporta apjoma un ir īpaši iecienīts Lielbritānijā.

Uz Somiju, Īriju un Dāniju visvairāk tiek eksportēts ''Zelta premium'' alus un ''Aldara gaišais alus''. Savukārt ASV un Austrālijā tiek izrādīta liela interese par portera alus šķirni.