2017. gads ir septītais gads pēc kārtas, kad AS "Aldaris" strādājis ar zaudējumiem; tie līdz šim ik gadu ir pārsnieguši vismaz vienu miljonu eiro. Iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi uz 2017. gada 31. decembri veidoja 21,961 miljonu eiro, liecina AS "Aldaris" gada pārskats.

Uzņēmuma neto apgrozījums pērn bija 22,452 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar 2016. gadu AS "Aldaris" apgrozījums pagājušajā gadā pieaudzis par 2%. Svarīgi atzīmēt, ka uzņēmums 2017. gadā veica mārketinga izdevumu pārklasifikāciju no pārdošanas izmaksām uz neto apgrozījumu (tā samazinājumu). Tā rezultātā AS "Aldaris" 2016. gada neto apgrozījums mainījies par 3,835 miljoniem eiro. Pirms pārklasifikācijas tas bija 25,857 miljoni eiro, savukārt pēc pārklasifikācijas tas ir 22,022 miljoni eiro.

2017. gadā AS "Aldaris" kopējā realizētā alus tirgus daļa bija 25,4%. Uzņēmums Latvijā pagājušajā gadā pārdeva 41,9 miljonus litru alus, kas bija par 1,2% mazāk nekā 2016. gadā un "atspoguļo pašreiz valdošo stagnāciju alus nozarē Latvijā", sacīts AS "Aldaris" gada pārskata vadības ziņojumā.

Uzņēmumam pieder arī 30% tirgus daļa bezalkoholiskā tirgus segmentā, kas to padara par šīs kategorijas tirgus līderi. Pagājušajā gadā AS "Aldaris" bezalkoholiskā alus pārdošana veidoja 7% no kopējā pārdotā alus produkcijas apjoma.

No uzņēmuma 2017. gada zaudējumiem piecu miljonu eiro apmērā, trīs miljonus eiro veidoja zaudējumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas.

Alus darītājs pagājušajā gadā nodarbināja 185 darbiniekus, kas bija par sešiem darbiniekiem mazāk nekā gadu iepriekš. Uzņēmuma kopējie maksājumi valsts kopbudžetā pērn bija 16,308 miljoni eiro.

AS "Aldaris" atzīmē, ka 2017. gada 31. decembrī uzņēmuma īstermiņa saistības pārsniedza apgrozāmos līdzekļus par 9,343 miljoniem eiro. Īstermiņa saistībās iekļauts aizņēmums no "Carlsberg Breweries AS" 10,566 miljonu eiro apmērā, taču uzņēmums saņēmis apstiprinājumu no aizdevēja par aizdevuma līguma grozīšanu tā, lai AS "Aldaris" spētu norēķināties par visām savām saistībām. "Līdz ar to sabiedrības vadība uzskata, ka sabiedrībai nebūs likviditātes problēmas," sacīts gada pārskatā.

AS "Aldaris" reģistrēts 1992. gadā. Tā pamatkapitāls ir 20 671 536.40 eiro. Uzņēmums pieder Zviedrijas "Baltic Beverages Holding AB", ko kontrolē Dānijas alus ražotājs "Carlsberg".

2016. gadā AS "Aldaris" neto apgrozījums bija 22,022 miljoni eiro, un kompānijas zaudējumi bija 3,178 miljoni eiro. Uzņēmums nodarbināja 191 darbinieku. Tā maksājumi valsts budžetā bija 15,245 miljoni eiro.