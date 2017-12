Mediju grupa "All Media Baltics" ("AM Baltics"), investējot vairāk nekā 10 miljonus eiro, sākusi izstrādāt vienotu digitālo platformu Baltijas valstīs, portālu "Delfi" informēja "AM Baltics" mārketinga vadītāja Jana Rubīna.

Šī digitālā platforma apvienos visu "AM Baltics" uzņēmumos radīto saturu un nodrošinās tam piekļuvi dažādās ierīcēs, izmantojot arī platformas aplikācijas. Kā klāsta Rubīna, platforma būs pirmais tāda veida digitālais risinājums Baltijā.

"Ar jaunās digitālās platformas izstrādi esam aizsākuši jaunu "AM Baltics" attīstības posmu. Esam gandarīti, ka šīs platformas izstrādes vadību varam uzticēt vietējiem profesionāļiem, kuri ar savu līdzšinējo darbu ir apliecinājuši spēju izprast mūsdienu prasīgā satura lietotāja vēlmes un rast to piepildījumam atbilstošus risinājumus," paudis "All Media Baltics" valdes priekšsēdētājs Pjērs Danons.

"AM Baltics" digitālo platformu izstrādāt uzticēts "All Media Latvia" ("AM Latvia") digitālo projektu daļas vadītājai Sniedzītei Vilmanei, kura turpmāk darbosies arī "AM Baltics" vadības komandā.

Vilmane strādā "AM Latvia" kopš 2014. gada. Kā informē Rubīna, pirms tam Vilmane guvusi pieredzi darbā ar dažādiem digitālajiem un informāciju tehnoloģiju projektiem tādos uzņēmumos kā LMT, "Tele2" un "Samsung".

Platformu izstrādāt un ieviest plānots 2018. gada pirmajā pusgadā.

Jau ziņots, ka šī gada 18. oktobrī starptautiskais aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Tagad uzņēmums turpina strādāt ar nosaukumu "All Media Baltics" un nodrošina televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, ''Kanāls 2'', radio ''Star FM'', video portāla ''TVPlay'', ziņu un izklaides portāla ''Skaties.l''v, ''TV Play Baltics'' satelīttelevīzijas un ''SmartAD'' darbību Baltijas valstīs.