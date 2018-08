Televīzijas kanālu TV3 , 3+ un TV6 īpašnieks SIA "All Media Latvia" (iepriekš pazīstams kā SIA "TV 3 Latvia) pagājušajā gadā strādājis ar apgrozījumu 18,467 miljonu eiro apmērā, savukārt uzņēmuma peļņa bija 1,391 miljons eiro, ziņo "Lursoft" "Klientu portfelis".

Salīdzinot ar 2016. gadu, pagājušajā gadā "All Media Latvia" apgrozījums pieauga par 8,8% jeb 1,498 miljoniem eiro, taču uzņēmuma peļņa bija par 55% jeb 1,702 miljoniem eiro mazāka.

Mediju uzņēmuma apgrozījums audzis, pateicoties gan televīzijas reklāmas ieņēmumu pieaugumam, gan lielākiem ieņēmumiem no digitālajiem aktīviem. "All Media Latvia" ieņēmumi no reklāmas pārraidīšanas pērn bija 14,951 miljons eiro (pieaugums par 5,9% salīdzinājumā ar 2016. gadu), savukārt citi ieņēmumi veidoja 3,517 miljonus eiro (pieaugums par 23,2%).

"Neskatoties uz aizvien pieaugošo konkurenci no Latvijā retranslētiem kanāliem vai citiem satura patēriņa veidiem, 2017. gadā skatītākais televīzijas kanāls bija TV3, sasniedzot konsolidēto skatīšanas laika daļu 11,3%," sacīts uzņēmuma gada pārskatā. Kanāls 3+ ar skatīšanās laika daļu 3,1% saglabāja septīto pozīciju un kanāls TV6 ar skatīšanās laika daļu saglabāja devīto pozīciju skatīšanās laika daļas topā.

Tas, ka uzņēmuma peļņa bijusi būtiski mazāka nekā 2016. gadā savukārt saistīts ar zaudējumiem, kas radušies no Raidīšanas centra darbības atdalīšanas un pārdošanas, sacīts uzņēmuma gada pārskatā.

"Delfi" jau ziņoja, ka "All Media Baltics" īpašnieki pieņēmuši lēmumu pievienot komerciālo televīziju "Latvijas Neatkarīgā Televīzija" (LNT) mediju grupas uzņēmumam "All Media Latvia". Lēmums pieņemts, lai vienkāršotu un efektivizētu grupas uzņēmumu pārvaldību un turpinātu attīstīt mūsdienīgu Eiropas līmeņa multiplatformu mediju uzņēmumu. Plānots, ka LNT pievienošanas juridiskais process noslēgsies 2018. gada beigās.

Pievienošanas procesa rezultātā LNT saistības pāries "All Media Latvia", un turpmāk "All Media Latvia" nodrošinās televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, "Kanāls 2" un 3+, kā arī Latvijas video portāla "TVPlay" un ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv" darbību Latvijā.

SIA "All Media Latvia" reģistrēta 1992. gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 694 944 eiro. 2017. gadā mainījās uzņēmuma īpašnieki - Zviedrijas mediju koncerns "MTG Broadcasting AB" pārdeva tā raidorganizāciju biznesu Baltijas valstīs aktīvu pārvaldīšanas kompānijas "Providence Equity Partners" piederošajai Lietuvas kompānijai UAB "Bite Lietuva". Pēc darījuma noslēgšanas, SIA "TV 3 Latvia" nosaukums pagājušā gada 19. oktobrī tika mainīts uz SIA "All Media Latvia".

2016. gadā "All Media Latvia" apgrozījums bija 16,969 miljoni eiro un uzņēmuma tīrā peļņa bija 3,093 miljoni eiro.