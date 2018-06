Ikgadējā Ilgtspējas indeksa apbalvošanas ceremonijā balva kā ilgtspējas čempionam par straujāko attīstību gada laikā pasniegta VAS "Latvijas Dzelzceļš" (LDz) ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmumam SIA "LDz Ritošā sastāva serviss", informēja pasākuma organizatoru pārstāvji.

Minēto apbalvojumu uzņēmuma pārstāvjiem pasniedza ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V).

Tāpat ministrs pasākuma laikā mazumtirdzniecības veikalu tīklam SIA "Rimi Latvia" pasniedza "Inovāciju līdera balvu", AS "SEB banka" - "Godīgas tirdzniecības balvu", bet mobilo sakaru operatoram SIA "Tele2" tika pasniegta balva kā dzimumu līdztiesīgākajam uzņēmumam.

Īpašu apbalvojumus uzņēmumiem pasniedza arī Ārlietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kā arī nacionāla līmeņa sociālie partneri - Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

Šogad Ilgtspējas indeksā platīna kategorijā iekļuva 12 uzņēmumi, no kuriem pieci bija jaunpienācēji – VAS "Latvijas Loto", VAS "Latvijas Dzelzceļš", Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), AS "Swedbank" un pašvaldības SIA "Ventspils reiss". Minētie uzņēmumi pievienojās tiem, kuri Ilgtspējas indeksā augstāko novērtējumu ieguvuši arī iepriekšējos gados - AS "Latvenergo", SIA "Latvijas Mobilais telefons", SIA "Rimi Latvia", AS "SEB banka", AS "Cēsu alus", SIA "Cemex", kā arī SIA "Ventspils nafta termināls".

Ilgtspējas indeksa zelta kategorijā šogad iekļuva 17 uzņēmumi – AS "4Finance", AS "Augstsprieguma tīkls", AS "Balta", AS "Baltic International Bank", SIA "Coca-Cola HBC Latvia", SIA "Grifs AG", SIA "LSC", SIA "LDz Cargo", SIA "Liepājas Enerģija", SIA "Liepājas RAS", SIA "Maxima Latvija", AS "Rīgas Siltums", AS "Sadales tīkls", SIA "Tele2", SIA "ZAAO" un VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"".

Sudraba kategorijā šogad iekļuva 12 uzņēmumi: - SIA "AE Partner", SIA "DHL Latvia", SIA "ERGO Insurance SE" Latvijas filiāle, VAS "Latvijas Autoceļu uzturētājs", VAS "Latvijas Jūras administrācija", VSIA "Latvijas Televīzija", SIA "LDz Ritošā sastāva serviss", SIA "Paulig Coffee Latvia", SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", SIA "Roche Latvija", AS "Siguldas Būvmeistars" un SIA "Vidzemes slimnīca".

Savukārt Ilgtspējas indeksa bronzas kategorijā iekļuva septiņi uzņēmumi – SIA "DPD Latvija",SIA "FN-Serviss", "Gjensidige", Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS", SIA "Scania Latvia", VAS "Valsts nekustamie īpašumi" un SIA "Ventamonjaks Serviss".

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja, Ilgtspējas indeksa organizatore Dace Helmane norādīja, ka ar katru gadu palielinās to uzņēmumu skaits, kas saņem augstāko apbalvojumu. "Mūsuprāt, tie ir atbildīgākie un drosmīgākie Latvijas uzņēmēji, jo ir gatavi novērtēt savu sniegumu un atklāt trūkumus, bet vienlaicīgi – veikt uzlabojumus," uzsvēra Helmane.

Ilgtspējas indeksa apbalvošanas ceremonija kā noslēdzošais pasākums norisinājās Atbildīga biznesa nedēļas laikā, ko rīko "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts". Institūts izveidots 2011. gada sākumā ar mērķi sekmēt valsts ilgtspējīgu attīstību. Institūta biedri un eksperti ir "Cobalt", "Estonian", "Latvian & Lithuanian Environment", "Latvijas zaļais punkts", "Golin Riga", "Spring Valley" un "Kantar TNS".