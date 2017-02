Dzīvības apdrošinātāja "Mandatum Life Insurance Baltic" SE zaudējumi pērn pieauga 3,9 reizes un sasniedza 878 000 eiro, liecina kompānijas publiskotā informācija.

Savukārt prēmijās pērn kompānija parakstījusi 30 miljonus eiro, kas ir par 9% mazāk nekā 2015. gadā, kad kompānija prēmijās parakstīja 33 miljonus eiro. Tirgum piesaistītās apdrošināšanas daļa veidoja 93% no kopējā parakstīto prēmiju apmēra.

Tāpat kompānijā informēja, ka "Mandatum Life Insurance Baltic" SE kopējā dzīvības apdrošināšanas riska summa pagājušā gada laikā pieauga no 634 miljoniem eiro līdz 665 miljoniem eiro, bet pārvaldībā esošo aktīvu vērtība pieauga no 173 miljoniem eiro līdz 178 miljoniem eiro, no kuriem 90% veidoja tirgum piesaistītās apdrošināšanas uzkrājumi.

"Riska prēmiju, riska summu, kā arī pārvaldībā esošo tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas aktīvu apmērs ir palielinājies, taču bruto parakstīto prēmiju apmērs un rezultāts ir zemāks nekā iepriekšējā gadā. 2016. gadā mums vairākkārt radās vienreizējas izmaksas, kas pasliktināja rezultātus," sacīja kompānijas padomes priekšsēdētāja Sanna Rajaniemi.

2015. gadā "Mandatum Life Insurance Baltic" SE strādāja ar zaudējumiem 226 000 eiro apmērā.

"Mandatum Life Insurance Baltic" SE ir daļa no "Mandatum Life" grupas, un darbību veic Baltijas valstīs ar centrālo biroju Igaunijā. Latvijā un Lietuvā ir izveidotas uzņēmuma filiāles. "Mandatum Life Insurance Company Limited" akcijas pieder "Sampo plc".