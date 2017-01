"If Apdrošināšana" izmaksājusi 430 000 eiro lielu apdrošināšanas atlīdzību Saldus novada uzņēmumiem, kuru ražotnē pagājušā gada novembrī izcēlās ugunsgrēks, pilnībā nopostot vienu no ražotnes ēkām.

Ugunsgrēks pagājušā gada 12. novembra agrā rītā izcēlās SIA "Akinor" piederošajā stikla šķiedras izstrādājumu ražošanas angārā, kad darba diena vēl nebija sākusies un cilvēki ēkā neatradās.

Kā liecina ugunsdzēsēju sniegtā informācija, Saldus novada industriālajā parkā "Sandes" esošā uzņēmuma metāla konstrukcijas angārs 860 kvadrātmetru platībā, ierodoties glābējiem, dega ar atklātu liesmu visā tā platībā. Ugunsgrēka rezultātā ražotnes ēka tika pilnībā nopostīta, tāpat arī ēkā saimniekojošajam uzņēmumam SIA "Norplast" piederošās stikla šķiedras izstrādājumu ražošanas iekārtas, aprīkojums, izejvielas un saražotā produkcija. Saskaņā ar ekspertu atzinumu ugunsnelaimi izraisīja elektroinstalāciju bojājums.

"Abiem uzņēmumiem izmaksātā atlīdzība iekļauj zaudējumu kompensāciju gan par uguns nopostīto ražotnes ēku, gan tajā esošajām ražošanas iekārtām, aprīkojumu, izejvielām un gatavo produkciju. Lai gan jaunas ražotnes ēkas uzbūvēšana prasīs trīs mēnešus, mums izdevās pārcelt ražošanu uz citu ēku un turpināt ražošanu, nodrošinot saistību izpildi pret klientiem, kā arī saglabājot darba vietas visiem darbiniekiem," informē "Norplast" vadītājs Māris Meija.

"If Apdrošināšanas" Īpašuma atlīdzību grupas vadītāja Una Vilgerte skaidro, ka ugunsnelaimes ir vienas no neparedzamākajām un postošākajām, jo var līdz pamatiem nopostīt gan ēku, gan tajā esošās iekārtas un preces un pilnībā apstādināt komercdarbību. Šajā gadījumā apdrošinātājs lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pēc postošā ugunsgrēka pieņēma trīs nedēļu laikā, un tad nekavējoties sekoja arī atlīdzības izmaksa. Šī atlīdzība ir viena no pēdējā gada laikā lielākajām atlīdzību izmaksā, atzīst "If Apdrošināšana".

"Norplast" dibināts 1995. gadā. Pašlaik uzņēmumā strādā 40 darbinieki, un tas ražo dažādus stikla šķiedras izstrādājumus, arī konstrukcijas naftas vadu aizsardzībai un laivas naftas platformu apkalpošanai. Uzņēmums ražo arī motorlaivas, kas atrodas uz naftas kuģiem.

Savukārt "Akinor" ir industriālā parka "Sandes" ražotņu un administratīvo ēku apsaimniekotājs.

Kā liecina "Firmas.lv" datubāzes informācija, uzņēmuma "Nordplast" vienīgais īpašnieks ir Norvēģijas uzņēmums AS "Nordpartners". "Nordplast" 2015. gadā strādāja ar 3,53 miljonu eiro apgrozījumu un 381 827 eiro peļņu.

Savukārt "Akinor" īpašnieki ir Norvēģijas uzņēmumi AS "Libra Group" (40%), AS "IMO-Invest" (40%) un AS "Skylesteinen" (20%). "Akinor" 2015. gadā strādāja ar 433 223 eiro apgrozījumu un 140 942 eiro peļņu.