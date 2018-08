Tehnoloģiju gigants " Apple " no "iTunes" un podkāstu lietotnēm izdzēsis lielāko daļu mediju platformas "Infowars", kuru pārvalda Amerikas Savienoto Valstu ( ASV ) sazvērestību teorētiķis Alekss Džonss, podkāstu, atsaucoties uz "BuzzFeed", pirmdien ziņo aģentūra "Reuters".

Šāda "Apple" rīcība ir viens no radikālākajiem pasākumiem cīņā ar Džonsa veidoto saturu. Arī sociālais tīkls "Facebook" pārtraucis, likvidējis daļu no viņa sazvērestību pilnā satura.

Kompānija pastāstījusi "Buzzfeed", ka ir izņēmusi piecus no sešiem Džonsa "Infowars" podkāstiem, tostarp šovu "War Room" un "The Alex Jones Show". Tikai viena programma – "RealNews with David Knight", kuru piedāvā "Infowars, tikusi saudzēta.

"Apple" pārstāvis pirmdienas rītā atteicies sniegt komentārus. Lai ierobežotu Džonsa aktivitātes, "Facebook" jūlija beigās sodīja radio un interneta pārvaldītāja personīgo profilu uz 30 dienām, apgalvojot, ka tur ticis publicēts agresīvs un naidu kurinošs saturs. Arī mūzikas un podkāstu straumēšanas kompānija "Spotify" pagājušajā nedēļā likvidēja dažas specifiskas epizodes no Džonsa lietotņu piedāvātā satura.

"Mēs sūdzības par naidu kurinošu saturu uztveram nopietni un pārbaudām jebkuru podkāsta epizodi vai dziesmu, kas ir saistīta ar mūsu organizāciju," svētdien atzina "Apple" pārstāvis. Viņš piebilda, ka arī "Spotify" var apstiprināt, ka saistībā ar naidu kurinoša satura likuma pārkāpumu, ir izņēmis specifiskas epizodes no "The Alex Jones Show" podkāsta.

Kopš "Infowars" dibināšanas 1999. gadā, Džonss spējis piesaistīt plašu auditoriju. Starp tām teorijām, ko viņš ir piedāvājis, parādās versija, ka 2001. gada 11. septembra uzbrukumus Ņujorkā un Vašingtonā sarīkojusi valdība. Viņš arīdzan izvirza teoriju, ka slaktiņš 2012. gadā Sendija Huka pamatskolā ticis inscenēts, lai veicinātu pastiprinātu ieroču kontroli. Apšaudē Konektikutas pamatskolā gāja bojā 26 bērni un pieaugušie.

Tāpat Teksasā Džonsu grib iesūdzēt tiesā divi Sendija Huka pamatskolas audzēkņu vecāki, pieprasot vismaz vienu miljonu dolāru kompensāciju, sakot, ka šo lietotņu dēļ viņi tikuši negatīvi iespaidoti. Ne Džonss, ne kāds cits "Infowars" pārstāvis pirmdien nav sniedzis komentārus par notikušo.