Noslēdzies advokātu biroju "Glimstedt un partneri" un "Ellex Kļaviņš" apvienošanās process, informēja "Ellex Kļaviņš" birojā.

"Ellex Kļaviņš" vadības komandā patlaban strādā biroja vadošais partneris Filips Kļaviņš, uzņēmumu iegāde un apvienošanās grupā – Raimonds Slaidiņš un Zinta Jansons, kuriem pievienojies Pēteris Dalderis, Līga Mervina, kura specializējas konkurences tiesībās un regulētajās nozarēs, Daiga Zivtiņa, kura specializējas strīdu risināšanā, Egons Piķelis ar specializāciju banku un finanšu nozarē, kuram pievienojies Ēriks Blumbergs, Ilga Gudrenika-Krebs ar specializāciju nekustamā īpašuma nozarē, kurai pievienojušies Ivars Pommers un Inita Jurka.

Tāpat apvienotais advokātu birojs "Ellex Kļaviņš" iegūs ilggadēju profesionālo pieredzi finanšu darījumu un restrukturizācijas jomā, ko nodrošinās advokāts Raivis Leimanis, sarežģītu komercdarbības strīdu risināšanas pieredzi, ko sniegs advokāts Roberts Rimša, publiskā iepirkuma un infrastruktūras projektu attīstības praksi, ko pievienos vecākais jurists Kārlis Ronis, kā arī citi advokāti un juristi.

Apvienotajā advokātu birojā darbu turpina visa "Glimstedt un partneri" komanda. No šī gada februāra "Ellex Kļaviņš" strādā vienotā birojā Krišjāņa Valdemāra ielā 62.

Advokātu birojs "Ellex Kļaviņš" pēc apvienošanās būtiski nostiprinājis vairākus darbības virzienus, kuros savā profesionālajā pieredzē dalīsies abu biroju vadošie juristi. Nozīmīgākie biroja darbības virzieni ir komerctiesības, uzņēmumu iegāde un apvienošanās, banku darbība un finanses, strīdu risināšana, Eiropas Savienības un konkurences tiesības, nekustamā īpašuma nozare, darba tiesības, komerctiesību un atbilstības pakalpojumi, nodokļu jautājumi un intelektuālais īpašums un tehnoloģijas.

Apvienotajā advokātu birojā "Ellex Kļaviņš" Latvijā strādā 60 darbinieki – 47 no viņiem ir juristi un 13 biroja administratīvie darbinieki. Lietuvas birojā "Ellex Valiunas" strādā 156 darbinieki, no kuriem 111 ir juristi. Igaunijas birojā "Ellex Raidla" strādā 49 darbinieki, no kuriem 40 ir juristi.