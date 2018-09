Zāļu ražotāja " Olainfarm " bijušā īpašnieka Valērija Maligina meitas Annas Emīlijas Maliginas aizbildne Signe Baldere-Sildedze un Maligina meita Nika Saveļjeva pieprasījušas sasaukt "Olainfarm" akcionāru ārkārtas sapulci, pamatojot to ar vēlmi "novērst trešo personu negodprātīga tiesību izlietojuma rezultāta radītās sekas, kas izpaužoties kā akcionāra tiesību piedalīties uzņēmuma pārvaldē prettiesiska ierobežošana un zaudējumu nodarīšana "Olainfarm"", liecina Balderes-Sildedzes un Saveļjevas pieprasījums "Olainfarm" valdei un padomei.

Akcionāru ārkārtas sapulces darba kārtībā prasīts iekļaut arī lemšanu par prasības celšanu pret pašreizējo "Olainfarm" padomes priekšsēdētāju Pāvelu Rebenoku, viņa vietnieci, vēl vienu Maligina mantinieci, vecāko meitu Irinu Maliginu, padomes locekli Mārtiņu Krieķi, valdes priekšsēdētaju Oļegu Grigorjevu.

Kā norādīts pieprasījumā, atbilstoši notāra sastādītai mantojuma apliecībām gan Anna Emīlija Maligina, gan Saveļjeva katra ir mantiniece trešdaļai Maligina atstātā mantojuma un viņām piederot attiecīgi 1 097 026 un 1 098 441 "Olainfarm" akciju. Ņemot vērā, ka katrai ir ne mazāk kā 5% no uzņēmuma pamatkapitāla, "Olainfarm" valdei tiek prasīts sasaukt akcionāru ārkārtas sapulci.

Akcionāru ārkārtas sapulci prasīs sasaukt arī tāpēc, ka 11. septembrī amatu atstājis viens no padomes locekļiem, līdz ar to esot nepieciešams ievēlēt jaunu padomi, jo atbilstoši Komerclikumam, ja akciju sabiedrības akcijas atrodas publiskā apgrozībā, minimālais padomes locekļu skaits ir pieci, teikts Balderes-Sildedzes un Saveļjevas pieprasījumā. Tāpat mantinieces prasa atsaukt esošo un ievēlēt jaunu uzņēmuma revīzijas komiteju.

Kā ziņots, Rebenoks iepriekš sacīja, ka pēc Balderes-Sildedzes aiziešanas no padomes akcionāru sapulce jaunas padomes ievēlēšanai netiks sasaukta. Pēc viņa teiktā, "Olainfarm" rīkojās tā, kā ir noteikts Komerclikumā. "Ārkārtas akcionāru sapulci var sasaukt valde pēc savas iniciatīvas. Mēs ar valdi to pārrunājām un tādas iniciatīvas nebūs, jo padome ir lemttiesīga un kvorums ir. Kvorumam pietiek ar trīs cilvēkiem un pašlaik padomē ir četri. Līdz ar to padome var pilnvērtīgi strādāt," atzīmēja Rebenoks.

"Olainfarm" padomes priekšsēdētājs papildināja, ka sapulci var sasaukt arī padome. "Pēc padomes domām tas nav nepieciešams, jo padome ir lemttiesīga. Ja Signe Baldere-Sildedze ir izteikusi savu piekrišanu darboties padomē un nedēļas laikā nav atnākusi ne uz vienu padomes sēdi un tad pārdomājusi, tad tā ir viņas izvēle. Vēl viens variants, kā var sasaukt akcionāru sapulci, ir, ja to pieprasa 5% akciju turētāji. Tas ir arī vienīgais iespējamais pieprasījums, jo, kā jau minēju, tad padome un valde to nedarīs. Tā ir teorētiska iespēja," skaidroja Rebenoks.

Jautāts, vai, balstoties uz Komerclikumu, kurā noteikts, ka publiskās akciju sabiedrības padomē ir jābūt vismaz pieciem locekļiem, nevarēs apstrīdēt jebkuru padomes lēmumu, Rebenoks atbildēja noraidoši, jo "Olainfarm" pārvaldes struktūra atbilst Komerclikumam. "Saskaņā ar statūtiem "Olainfarm" padomē tiešām ir jābūt pieciem locekļiem. Viņi arī akcionāru sapulcē bija ievēlēti. Taču šis likuma pants ir jāsaprot kontekstā ar citiem pantiem, kuri nosaka lēmumu pieņemšanai nepieciešamo kvorumu. Šobrīd tas ir atbilstošs likumam," skaidroja "Olainfarm" padomes priekšsēdētājs.

Rebenoks pauda viedokli, ka mantiniecēm sākotnēji ir jānoslēdz vienošanās par mantojuma sadali, jo patlaban tas ir kopums, no kura katrai pieder trešdaļa domājamās daļas nevis konkrētas akcijas.

4. septembrī "Olainfarm" akcionāru sapulcē tika veiktas izmaiņas kompānijas padomē – atbilstoši akcionāru lēmumam darbu padomē vairs neturpināja Ivars Kalviņš, Milana Beļeviča un Ivars Godmanis, bet viņu vietā tika iecelts Pāvels Rebenoks (padomes priekšsēdētāja amatā), Mārtiņš Krieķis un Daina Sirlaka. Darbu kompānijas padomē turpināja Irina Maligina un Baldere-Sildedze.

Baldere-Sildedze no 11. septembra atstājusi padomes locekļa amata, norādot, ka šādi rīkojusies, jo "uzskata par neiespējamu turpināt darbu "Olainfarm" padomē kopā ar personām, kas šobrīd ir tās sastāvā".

Tāpat ziņots, ka Baldere-Sildedze un Saveļjeva vērsušās tiesībsargājošajās institūcijās ar lūgumu sākt kriminālprocesu saistībā ar reiderismu uzņēmumā, pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un krāpšanu. Iesniegumos izteikts aicinājums aizsargāt "Olainfarm", uzņēmuma akcionāru un mantinieču intereses, jo pēdējo dienu notikumi liecina par ļaunprātīgu un negodprātīgu kontroles pārņemšanu pār šo uzņēmumu. Pieteikumu iesniedzējas pauž viedokli, ka reiderisma rezultātā "Olainfarm" var tikt izsaimniekots, visiem akcionāriem nodarot apzināti būtisku zaudējumus un apdraudot uzņēmuma nākotni, par ko, atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, personīgi atbildīgi ir uzņēmuma padomes un valdes locekļi.

"Olainfarm" koncerna apgrozījums 2018. gada pirmajā pusgadā bija 61,844 miljoni eiro, kas ir par 1,4% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā, bet koncerna peļņa palielinājās par 1,5%, sasniedzot 5,786 miljonus eiro.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.