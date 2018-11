'BaltCap' investē 2,75 miljonus eiro 'Kool' DUS tīklā

"BaltCap" Izaugsmes Fonds ("BaltCap Growth Fund") ir parakstījis vienošanos, kļūstot par nozīmīgu kapitāldaļu turētāju "Kool Latvija", iegādājoties aptuveni 30% uzņēmuma kapitāldaļu. Tādējādi jauna koncepta degvielas uzpildes staciju tīkls "Kool Latvija" iegūs kapitālu straujai tālākai kompānijas izaugsmei.

"Kool" stratēģija lielā mērā balstās uz konkurētspējīgām cenām, kā arī izcilu klientu pieredzi, piedāvājot rūpīgi atlasītus un lokāli ražotus pārtikas produktus. Kopš dibināšanas "Kool" ir piesaistījis finansējumu vairāk nekā 7,5 miljonu eiro apmērā no dažādiem vietējiem uzņēmējiem, kā arī privātiem un institucionāliem ieguldītājiem.

"Mēs esam cieši sekojuši "Kool" attīstībai kopš tā dibināšanas un esam patīkami pārsteigti par vadības komandas un koncepta kvalitāti. Mēs uzskatām, ka "Kool" ir pamatotas iespējas kļūt par nozīmīgu vietējās degvielas mazumtirdzniecības tirgus daļu, piedāvājot labu vietējo alternatīvu lielajiem ārzemju tīkliem," teic "BaltCap" Izaugsmes fonda partneris Mārtiņš Jaunarājs.

"Mēs esam ļoti gandarīti, ka Baltijā vadošais privātā kapitāla fonds ir augstu novērtējis "Kool" konceptu un izvēlējies ieguldīt līdzekļus "Kool". Šī investīcija mums palīdzēs turpināt tīkla attīstību, atverot vairākas jaunas degvielas uzpildes stacijas līdz 2019. gada beigām. Esam pārliecināti, ka "Kool" būs ļoti konkurētspējīgs tirgus dalībnieks, ko jau ir pierādījuši esošo uzpildes staciju rādītāji un klientu lojalitāte," teic "Kool" Latvija valdes loceklis Sandis Šteins.

SIA "Callidus Capital" darbojas kā ekskluzīvs "Kool" finanšu konsultants, palīdzot visos kapitāla piesaistes posmos kopš 2016. gada.

"Firmas.lv" pieejamā informācija liecina, ka pēc šīs investīcijas "BaltCap" ir kļuvis par lielāko kapitāldaļu turētāju, iegādājoties uzņēmuma kapitāldaļas no visiem līdzšinējiem īpašniekiem, turklāt 5,38% uzņēmuma kapitāldaļu iegādājies Nils Aleksa.

Līdz šim lielākajam kapitāldaļu turētājam AS "MEE invest" piederošās daļas 28,10% apmērā samazinājušās līdz 18,28%. AS "Simamore", kas pieder Igaunijā reģistrētajai "Advokaadiburoo Primus", kapitāldaļas samazinājušās no 24,79% līdz 16,13%, tāpat arī alternatīvo ieguldījumu fonda "ZGI-3", kurā investējusi "Attīstības finanšu institūcija "Altum"", kapitāldaļu apmērs samazinājies no 24,79% līdz 16,13%. Savukārt Denisam Kairānam, Kasparam Feldmanim, Sandim Šteinam un SIA "Arcade Invest" līdz šim piederēja katram 4,96%, bet tagad pieder 3,23% kapitāldaļu. Tāpat piederošo kapitāldaļu apmērs samazinājies arī SIA "Duso" no 2,48% līdz 1,61%.

"Kool Latvija" pamatkapitāls pieaudzis līdz 1,2 miljoniem eiro.

"BaltCap" Izaugsmes fonds (BGF) ir "BaltCap" dibināts fonds sadarbībā ar Eiropas Investīciju fondu (EIF), izmantojot Baltijas Inovācijas fonda (BIF) iespējas. BIF tika izveidots, sadarbojoties visām trīs Baltijas valstīm - Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, un EIF. Investoru lokā ir arī "Swedbank" un "Luminor" pārvaldītie Baltijas pensiju fondi. BGF nodrošina izaugsmes kapitālu maziem un vidējiem uzņēmumiem Baltijas valstīs.

SIA "Kool Latvija' tika dibināts 2016. gada oktobrī, sadarbojoties privātajiem investoriem un "ZGI-3" alternatīvo ieguldījumu fondam, lai radītu un attīstītu jaunu degvielas uzpildes tīklu Latvijā. Pirmā uzpildes stacija tika atvērta 2017. gada septembrī. Šobrīd "Kool" ir jau atvērtas 4 degvielas uzpildes stacijas kopā ar konceptveikaliem Ādažos, Sauriešos, Līgatnē, Valmierā un viens atsevišķi darbojošs konceptveikals Rīgas centrā. Drīzumā tiks atvērta degvielas uzpildes stacija ar konceptveikalu Rīgā.

"Callidus Capital" ir neatkarīgs finanšu un investīciju uzņēmums Rīgā, Latvijā. "Callidus Capital" ir vadījis investīciju un līdzekļu piesaistīšanas projektus vairāk nekā 300 miljonu eiro apmērā, tai skaitā liela mēroga infrastruktūras un enerģijas projektiem Latvijā.