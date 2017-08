Tostarp "Balticovo" ieņēmumi no olu realizācijas pērn bija 30,41 miljona eiro apmērā, kas ir par 2,5% vairāk nekā 2015.gadā, ieņēmumi no olu masas realizācijas - 7,047 miljoni eiro, kas ir samazinājums par 24,2%, ieņēmumi no vārītu olu realizācijas - 2,939 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 16,1%, bet kompānijas ieņēmumi no rapšu eļļas realizācijas bija 1,853 miljoni eiro, kas ir par 25% vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijā "Balticovo" pērn guvis ieņēmumus 16,357 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,3% vairāk nekā 2015.gadā, bet eksportā - 28,232 miljonu eiro apmērā, kas ir samazinājums par 5,7%. Tostarp eksportā produkcija piegādāta kompānijām Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Čehijā, Vācijā, ASV, Zviedrijā un Apvienotajos Arābu Emirātos.

"Balticovo" finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka uzņēmumā pērn saražoja kopumā 668 miljonus vistu olu, kas ir par 48 miljoniem olu jeb 7,7% vairāk nekā gadu iepriekš, kā "Balticovo" pagājušajā gadā sāka ražot paipalu olas, saražojot kopumā 1,7 miljonus olu. Vienlaikus olu vidējā realizācijas cena pērn bija 60,33 eiro par tūkstoti olu, kamēr gadu iepriekš tā bija 67,22 eiro par tūkstoti olu.

2015.gadā "Balticovo" strādāja ar 45,939 miljonu eiro apgrozījumu un 5,576 miljonu eiro peļņu.

"Balticovo" pamatdarbība ir vistu olu, olu pulvera, olu šķidrās masas, vārītu vistu olu bez čaumalas, vārītu kapātu olu ražošana un realizācija. Uzņēmuma lielākais īpašnieks ir BCO, kam pieder 95,42% akciju.