Sestdienas, 3. marta vakarā uzņēmums "Biļešu paradīze" paziņojis, ka notiek mērķtiecīgs uzbrukums tā mājaslapai.

"Biļešu paradīzes" "Facebook" lapā publicēts paziņojums: "Šobrīd ir apgrūtināta lapas darbība - notiek mērķtiecīgs ārējs uzbrukums. Strādājam pie tā, lai to novērstu."

Piekļūt "Biļešu paradīzes" mājsalapai patlaban nav iespējams no viedierīces, kura nav "izstāvējusi rindu" Dziesmu un deju svētku biļešu iegādei. Savukārt no datora, ar kuru jau iepriekš ir sagaidīta sava kārtu biļešu iegādei virtuālajā rindā, "Biļešu paradīzes" mājaslapa darbojas un to var arī atkārtoti pārlādēt.

"Biļešu paradīzes" līdzīpašnieks un vadītājs Ēriks Naļivaiko pastāstīja, ka par uzbrukumu mājaslapai uzņēmums ir paziņojis informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai "Cert.lv", kura izmeklēs šo gadījumu. Naļivaiko pagaidām atturējās komentēt, no kurienes un ar kādu mērķi varētu būt veikts šis uzbrukums. Viņš aicināja gaidīt "Cert.lv" ekspertu slēdzienu.

"Biļešu paradīze" sola informēt par jaunumiem šajā lietā.

Kā ziņots, sestdien "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un interneta mājaslapā sākās biļešu tirgošana uz vasarā gaidāmo Dziesmu un deju svētku maksas pasākumiem. Vairākās vietās Rīgā un citviet Latvijā bija izveidojušās garas rindas pēc šīm biļetēm. Pircēji tika apkalpoti lēni, un arī uz biļetes iegādi internetā nācās gaidīt vairākas stundas, turklāt daudzos gadījumos arī pēc ilgās gaidīšanas kāroto biļeti iegādāties neizdevās.

Tomēr līdz sestdienas vakaram bija pilnībā izpārdotas visas biļetes uz lielāko daļu no svētku pasākumiem.