Uzraudzības statuss "Latvijas kuģniecības" akcijām atcelts, jo ir beiguši pastāvēt apstākļi pamatojoties uz kuriem 2017.gada 3.jūlijā tas tika piemērots.

"Lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību, 3.jūlijā "Latvijas kuģniecībai" tika piemērots uzraudzības statuss saistībā ar obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu. Līdz ar obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma noslēgšanos, uzraudzības statuss vairāk nav nepieciešams," skaidroja biržā.

"Nasdaq Riga" valde 2017.gada 3.jūlijā piemēroja uzraudzības statusu "Latvijas kuģniecības" akcijām atbilstoši biržas noteikumiem par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos, kas nosaka, ka birža uzraudzības statusu piemēro, ja tiek izteikts emitenta akciju atpirkšanas piedāvājums vai ir publiski paziņots par nodomu izteikt šādu piedāvājumu.

Attiecīgo lēmumu biržas valde pieņēma, jo tā bija saņēmusi paziņojumu no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) par to, ka komisijā 2017.gada 29.jūnijā iesniegts "Vitol Netherlands B.V." ("Vitol") pieteikums atļaujai izteikt "Latvijas kuģniecības" akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu.

Tāpat ziņots, ka akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā, kas ilga no 17.jūlija līdz 15.augustam, kopumā tika piedāvāts atpirkt 34 501 729 "Latvijas kuģniecības" akcijas, kas veido 17,25% no kompānijas akciju kapitāla. Tādējādi "Vilto" palielināja tās īpašumā esošo "Latvijas kuģniecības" akciju skaitu līdz 181 583 159, kas veido 90,79% no akciju kapitāla.

Savukārt atbilstoši jaunākajai biržas informācijai, šogad oktobra beigās "Vitol" piederēja 91,03% "Latvijas kuģniecības" akciju.

"Latvijas kuģniecība" veic kravu pārvadājumus visās pasaules jūrās un okeānos, apmāca un komplektē starptautiskajām konvencijām atbilstošas apkalpes, kā arī piedāvā kuģu tehnisko menedžmentu saviem un citu kuģniecību kuģiem. ''Latvijas kuģniecības'' akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.